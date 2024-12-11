Trend Galeri Trend Yaşam Bir yiyeceği bıraktı 136 kilo zayıfladı! Kilo vermenin şifresini bulan adam sırrını paylaştı: "Tek yapmanız gereken..."

Bir yiyeceği bıraktı 136 kilo zayıfladı! Kilo vermenin şifresini bulan adam sırrını paylaştı: "Tek yapmanız gereken..."

Yaklaşık 25 yıl önce Rick Salewske 244 kiloydu. Yaşadığı bu dönemi anlatırken, "Kilo aldığımda dünyam giderek küçüldü. Sandalyelere sığamıyordum. Restoranlara gidemiyordum. Dizlerim ağrıyordu . Arabamın direksiyonu karnıma çarpıyordu. Ayakkabılarımı giyemiyordum. Masaya sığamadığım için üniversiteye gitmeyi bıraktım" diyor.

Giriş Tarihi: 11.12.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 08:56
Bir yiyeceği bıraktı 136 kilo zayıfladı! Kilo vermenin şifresini bulan adam sırrını paylaştı: Tek yapmanız gereken...

2000 yılında onu değişime motive eden üç şey oldu; Rüyasında öldüğünü ve cenaze törenini gördü, lisedeki arkadaşlarıyla 20. yıl buluşmasına katılmamıştı çünkü yıllardır sınıf arkadaşlarını görmemişti ve kilosundan utanıyordu, telefonla yeni bir işe alındı ve korktuğu için reddetti: "Kaç kilo olduğumu bilmiyorlardı. İçeri girdiğimde bana nasıl bakacaklardı?"

Bir yiyeceği bıraktı 136 kilo zayıfladı! Kilo vermenin şifresini bulan adam sırrını paylaştı: Tek yapmanız gereken...

Eski işine devam etti ve bir gün patronunun da desteğiyle zayıflamak için tekrar bir girişimde bulundu.

Bir yiyeceği bıraktı 136 kilo zayıfladı! Kilo vermenin şifresini bulan adam sırrını paylaştı: Tek yapmanız gereken...

Günde 1.800 kalorilik bir diyet uygulamaya başladı.

Bir yiyeceği bıraktı 136 kilo zayıfladı! Kilo vermenin şifresini bulan adam sırrını paylaştı: Tek yapmanız gereken...

"1.800 kalorinin ne olduğunu öğrendim. Şekeri ve dondurmayı bıraktım. Üç dengeli öğün yedim," diyor. 2000'lerin başıydı ve diyetini o dönemde kilo vermede popüler olan kepekli tahıl, az yağlı süt ve meyve yemekleri gibi yiyeceklere odakladı. Zamanla balık, tavuk ve sebzeleri nasıl pişireceğini öğrendi.

Bir yiyeceği bıraktı 136 kilo zayıfladı! Kilo vermenin şifresini bulan adam sırrını paylaştı: Tek yapmanız gereken...

Ayrıca bir antrenörle çalıştı ve egzersiz yapmaya başladı.

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