Bir yiyeceği bıraktı 136 kilo zayıfladı! Kilo vermenin şifresini bulan adam sırrını paylaştı: "Tek yapmanız gereken..."

2000 yılında onu değişime motive eden üç şey oldu; Rüyasında öldüğünü ve cenaze törenini gördü, lisedeki arkadaşlarıyla 20. yıl buluşmasına katılmamıştı çünkü yıllardır sınıf arkadaşlarını görmemişti ve kilosundan utanıyordu, telefonla yeni bir işe alındı ve korktuğu için reddetti: "Kaç kilo olduğumu bilmiyorlardı. İçeri girdiğimde bana nasıl bakacaklardı?"