Trend
Galeri
Trend Yaşam
Bir yiyeceği bıraktı 136 kilo zayıfladı! Kilo vermenin şifresini bulan adam sırrını paylaştı: "Tek yapmanız gereken..."
Bir yiyeceği bıraktı 136 kilo zayıfladı! Kilo vermenin şifresini bulan adam sırrını paylaştı: "Tek yapmanız gereken..."
Yaklaşık 25 yıl önce Rick Salewske 244 kiloydu. Yaşadığı bu dönemi anlatırken, "Kilo aldığımda dünyam giderek küçüldü. Sandalyelere sığamıyordum. Restoranlara gidemiyordum. Dizlerim ağrıyordu . Arabamın direksiyonu karnıma çarpıyordu. Ayakkabılarımı giyemiyordum. Masaya sığamadığım için üniversiteye gitmeyi bıraktım" diyor.
Giriş Tarihi: 11.12.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 08:56