Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV'de yayımlanan ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam izleyenleri yeniden ekran başına kilitledi. 8 Şubat 2026 tarihli yeni bölümde yarışmacıya Bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle işinden uzaklaştırmak anlamına gelen deyim hangisidir? sorusu yöneltildi. Şıklar yarışmacı tarafından değerlendirilirken izleyenler de yarışıyor.

Giriş Tarihi: 08.02.2026 23:23 Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 23:25
Bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle işinden uzaklaştırmak anlamına gelen deyim hangisidir? sorusunda şıklar şöyle:

A- AYAĞININ ALTINA MUZ KABUĞU KOYMAK

B- AYAĞININ ALTINA KARPUZ KABUĞU KOYMAK

C- AYAĞININ ALTINA LİMON KABUĞU KOYMAK

D- AYAĞININ ALTINA SOĞAN KABUĞU KOYMAK

DOĞRU CEVAP: B- AYAĞININ ALTINA KARPUZ KABUĞU KOYMAK

