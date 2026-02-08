Trend
Bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle işinden uzaklaştırmak anlamına gelen deyim hangisidir?
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV'de yayımlanan ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam izleyenleri yeniden ekran başına kilitledi. 8 Şubat 2026 tarihli yeni bölümde yarışmacıya Bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle işinden uzaklaştırmak anlamına gelen deyim hangisidir? sorusu yöneltildi. Şıklar yarışmacı tarafından değerlendirilirken izleyenler de yarışıyor.
Giriş Tarihi: 08.02.2026 23:23
Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 23:25