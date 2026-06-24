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Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Kırmızı rengi yüzünden korkuldu, evlere süs diye konuldu, hatta yiyenin öleceğine inanıldı. Peki bugün sofraların vazgeçilmezi olan domates neden yüzyıllarca "zehirli" kabul edildi?

Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:44 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:48
Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Sofralarımızın vazgeçilmezi ama...

Bugün kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde tükettiğimiz bir besin, geçmişte insanların korkulu rüyasıydı.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

İnsanlar ona dokunmaya bile çekiniyordu...

Avrupa'da bazı kişiler bu bitkiye yaklaşmanın bile tehlikeli olduğuna inanıyordu. Öyle ki uzun yıllar boyunca sadece süs amaçlı yetiştirildi.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Kırmızı rengi herkesi korkutuyordu...

Parlak kırmızı görüntüsü nedeniyle birçok kişi onun doğal olmadığına inanıyordu. O dönemlerde insanlar, dikkat çekici renklere sahip birçok bitkinin zehirli olduğunu düşünüyordu.

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Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Ölüm vakaları şüpheleri artırdı...

Bu bitkiyi tükettikten sonra hastalanan bazı zenginlerin hikâyeleri dilden dile yayıldı. Hatta ölümlerin bile bu bitkiden kaynaklandığı öne sürüldü.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Gerçek sandıklarından çok farklıydı...

Yıllarca suçlanan şey aslında göründüğü kadar tehlikeli değildi. İnsanlar yanlış bir bağlantı kurmuştu.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Şüphelerin sebebi ailesiydi...

Bu bitki, gerçekten zehirli üyeleri bulunan bir bitki ailesine aitti. Bu nedenle insanlar onu da aynı kategoriye koydu.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Asıl suçlu bambaşka çıktı...

Araştırmalar ilerledikçe ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Ölümlere neden olan şey bitkinin kendisi değil, insanların kullandığı tabaklardı.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Zenginlerin kullandığı tabaklar tehlikeliydi...

O dönemde varlıklı kişiler kurşun içeren kalaylı tabaklarda yemek yiyordu. Domatesin asidik yapısı, tabaktaki kurşunun yiyeceğe karışmasına neden oluyordu.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Büyük yanlış sonunda ortaya çıktı...

İnsanlar kurşundan zehirleniyor, fakat suç domatese atılıyordu. Yıllarca süren korkunun nedeni aslında bu yanlış anlaşılmaydı.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Dünyanın en iyi 10 domates çeşidinin belirlendiği liste, yemek ve gastronomi meraklılarının ilgisini çekti. Farklı ülkelerden domateslerin yer aldığı sıralamada Türkiye'den bir lezzetin öne çıkması dikkat çekti. Kendine has tadı ve mutfaklardaki geniş kullanım alanıyla bilinen bu çeşit, dünya çapında en iyi domatesler arasında gösterildi. Açıklanan liste, Türk tarım ürünlerinin uluslararası başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 DOMATESİ:

Pomodoro S. Marzano (İtalya – 4.5 Puan): Listenin ilk sırasında yer alan bu domates çeşidi, özellikle sos, pizza ve makarna tariflerinde tercih edilmesiyle öne çıkıyor. Yoğun aroması ve dengeli asiditesiyle bilinen Pomodoro S. Marzano, aynı zamanda konserve yapımı için en ideal domates çeşitlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Tomataki Santorinis (Yunanistan – 4.5 Puan): Güneşte kurutmaya elverişli yapısıyla bilinen bu domates çeşidi, yoğun aroması sayesinde salatalardan mezeye, soslardan farklı tariflere kadar geniş bir kullanım alanına sahip.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Pomodoro di Pachino (İtalya - 4.4 Puan): Taze atıştırmalık olarak tüketilen bu domates, deniz ürünleri ve makarnalara eşsiz bir tat katıyor.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Datterino (İtalya - 4.4 Puan): Tatlı soslar ve fırın yemekleri için vazgeçilmez bir tercih.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Costoluto Fiorentino (İtalya - 4.4 Puan): Izgara yapmaya uygun yapısıyla dikkat çeken bu domates, bruschetta ve taze tüketim için ideal.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Piennolo del Vesuvio (İtalya - 4.4 Puan): Vezüv yanardağının eteklerinde yetişen bu çeşit, közleme ve saklama (kurutma) için mükemmel.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Cuore di Bue (İtalya - 4.3 Puan): Bu büyük domates, sandviçlerin ve Caprese salatasının yıldızı.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Ayaş Domatesi (Türkiye - 4.3 Puan): Listeye 8. sıradan giren Ayaş Domatesi, taze tüketim ve özellikle Türk kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olarak tescillendi.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Creole Tomato (ABD - 4.3 Puan): Sandviçler ve taze salatalar için Amerika'nın en sevilen çeşitlerinden biri.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Veselaya Sosedka (Rusya - 4.3 Puan): Listeyi 10. sırada tamamlayan bu çeşit, taze salatalardaki başarısıyla biliniyor.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

TÜRKİYE'NİN GURURU: AYAŞ DOMATESİ

Listede 8. sırada yer alan Ayaş Domatesi, ince kabuğu ve kendine has aromasıyla sadece Türkiye'de değil, artık dünyada da parmakla gösteriliyor. Özellikle kahvaltı tabaklarında ve taze salatalarda fark yaratan bu lezzet, Anadolu'nun verimli topraklarının gücünü bir kez daha kanıtladı.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

TasteAtlas'ın sebze ve meyve kategorisindeki incelemeleri dünya mutfaklarındaki yerimizi sağlamlaştırırken, asıl büyük sürpriz "Dünyanın En İyi Tatlıları" listesinde yaşandı. Kullanıcı oyları ve uzman eleştirmenlerin puanlarıyla şekillenen dev listede, Türk mutfağı rakiplerine fark atarak kürsüye çıktı.

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

20. Chocolate soufflé - FRANSA

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

19. Kunāfah - MISIR

Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

18. Bambalouni - TUNUS