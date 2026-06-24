Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Dünyanın en iyi 10 domates çeşidinin belirlendiği liste, yemek ve gastronomi meraklılarının ilgisini çekti. Farklı ülkelerden domateslerin yer aldığı sıralamada Türkiye'den bir lezzetin öne çıkması dikkat çekti. Kendine has tadı ve mutfaklardaki geniş kullanım alanıyla bilinen bu çeşit, dünya çapında en iyi domatesler arasında gösterildi. Açıklanan liste, Türk tarım ürünlerinin uluslararası başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.