Bir zamanlar ölümcül sanılıyordu: Şimdi sofraların vazgeçilmezi!

Sofralarımızın vazgeçilmezi ama... Bugün kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde tükettiğimiz bir besin, geçmişte insanların korkulu rüyasıydı. İnsanlar ona dokunmaya bile çekiniyordu... Avrupa'da bazı kişiler bu bitkiye yaklaşmanın bile tehlikeli olduğuna inanıyordu. Öyle ki uzun yıllar boyunca sadece süs amaçlı yetiştirildi. Kırmızı rengi herkesi korkutuyordu... Parlak kırmızı görüntüsü nedeniyle birçok kişi onun doğal olmadığına inanıyordu. O dönemlerde insanlar, dikkat çekici renklere sahip birçok bitkinin zehirli olduğunu düşünüyordu. Ölüm vakaları şüpheleri artırdı... Bu bitkiyi tükettikten sonra hastalanan bazı zenginlerin hikâyeleri dilden dile yayıldı. Hatta ölümlerin bile bu bitkiden kaynaklandığı öne sürüldü. Gerçek sandıklarından çok farklıydı... Yıllarca suçlanan şey aslında göründüğü kadar tehlikeli değildi. İnsanlar yanlış bir bağlantı kurmuştu. Şüphelerin sebebi ailesiydi... Bu bitki, gerçekten zehirli üyeleri bulunan bir bitki ailesine aitti. Bu nedenle insanlar onu da aynı kategoriye koydu. Asıl suçlu bambaşka çıktı... Araştırmalar ilerledikçe ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Ölümlere neden olan şey bitkinin kendisi değil, insanların kullandığı tabaklardı. Zenginlerin kullandığı tabaklar tehlikeliydi... O dönemde varlıklı kişiler kurşun içeren kalaylı tabaklarda yemek yiyordu. Domatesin asidik yapısı, tabaktaki kurşunun yiyeceğe karışmasına neden oluyordu. Büyük yanlış sonunda ortaya çıktı... İnsanlar kurşundan zehirleniyor, fakat suç domatese atılıyordu. Yıllarca süren korkunun nedeni aslında bu yanlış anlaşılmaydı. Dünyanın en iyi 10 domates çeşidinin belirlendiği liste, yemek ve gastronomi meraklılarının ilgisini çekti. Farklı ülkelerden domateslerin yer aldığı sıralamada Türkiye'den bir lezzetin öne çıkması dikkat çekti. Kendine has tadı ve mutfaklardaki geniş kullanım alanıyla bilinen bu çeşit, dünya çapında en iyi domatesler arasında gösterildi. Açıklanan liste, Türk tarım ürünlerinin uluslararası başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 DOMATESİ: Pomodoro S. Marzano (İtalya – 4.5 Puan): Listenin ilk sırasında yer alan bu domates çeşidi, özellikle sos, pizza ve makarna tariflerinde tercih edilmesiyle öne çıkıyor. Yoğun aroması ve dengeli asiditesiyle bilinen Pomodoro S. Marzano, aynı zamanda konserve yapımı için en ideal domates çeşitlerinden biri olarak kabul ediliyor. Tomataki Santorinis (Yunanistan – 4.5 Puan): Güneşte kurutmaya elverişli yapısıyla bilinen bu domates çeşidi, yoğun aroması sayesinde salatalardan mezeye, soslardan farklı tariflere kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Pomodoro di Pachino (İtalya - 4.4 Puan): Taze atıştırmalık olarak tüketilen bu domates, deniz ürünleri ve makarnalara eşsiz bir tat katıyor. Datterino (İtalya - 4.4 Puan): Tatlı soslar ve fırın yemekleri için vazgeçilmez bir tercih. Costoluto Fiorentino (İtalya - 4.4 Puan): Izgara yapmaya uygun yapısıyla dikkat çeken bu domates, bruschetta ve taze tüketim için ideal. Piennolo del Vesuvio (İtalya - 4.4 Puan): Vezüv yanardağının eteklerinde yetişen bu çeşit, közleme ve saklama (kurutma) için mükemmel. Cuore di Bue (İtalya - 4.3 Puan): Bu büyük domates, sandviçlerin ve Caprese salatasının yıldızı. Ayaş Domatesi (Türkiye - 4.3 Puan): Listeye 8. sıradan giren Ayaş Domatesi, taze tüketim ve özellikle Türk kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olarak tescillendi. Creole Tomato (ABD - 4.3 Puan): Sandviçler ve taze salatalar için Amerika'nın en sevilen çeşitlerinden biri. Veselaya Sosedka (Rusya - 4.3 Puan): Listeyi 10. sırada tamamlayan bu çeşit, taze salatalardaki başarısıyla biliniyor. TÜRKİYE'NİN GURURU: AYAŞ DOMATESİ Listede 8. sırada yer alan Ayaş Domatesi, ince kabuğu ve kendine has aromasıyla sadece Türkiye'de değil, artık dünyada da parmakla gösteriliyor. Özellikle kahvaltı tabaklarında ve taze salatalarda fark yaratan bu lezzet, Anadolu'nun verimli topraklarının gücünü bir kez daha kanıtladı. TasteAtlas'ın sebze ve meyve kategorisindeki incelemeleri dünya mutfaklarındaki yerimizi sağlamlaştırırken, asıl büyük sürpriz 'Dünyanın En İyi Tatlıları' listesinde yaşandı. Kullanıcı oyları ve uzman eleştirmenlerin puanlarıyla şekillenen dev listede, Türk mutfağı rakiplerine fark atarak kürsüye çıktı. 20. Chocolate soufflé - FRANSA 19. Kunāfah - MISIR 18. Bambalouni - TUNUS 17. Nutella crêpes - FRANSA 16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ 15. Carlota de limón - MEKSİKA 14. Pisang goreng - ENDONEZYA 13. Pavê - BREZİLYA 12. Kladdkaka - İSVEÇ 11. Cremolada - PERU 10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ 9. Tinginys - LİTVANYA 8. Sweet crêpes - FRANSA 7. Tembleque - PORTO RİKO 6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE 5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE 4. Strudel - İTALYA 3. Gelato al pistacchio - İTALYA 2. Clotted cream ice cream - İNGİLTERE VE LİSTENİN ZİRVESİNDE: 1. Antakya künefesi - TÜRKİYE TASTEATLAS TÜRK LEZZETLERİNE DOYMUYOR! BAKIN 'TÜRKİYE'NİN EN İYİ YEMEKLERİ' LİSTESİNDE HANGİ LEZZETLER VAR! Söz konusu lezzet rotaları olunca Türkiye sonsuz seçenekleriyle öne çıkıyor. Dört bir yanından gelen doğal güzellikler ve zengin tarihinin izleriyle görsel şölenler yaşatan popüler yerleri, kendilerine has lezzetleriyle de unutulmaz deneyimler vadediyor. 'Türkiye'de ne yenmeli?' sorusuna binlerce çeşit yemek arasından karar veremeyenlere ise TasteAtlas'tan cevap geldi. Gastronomi alanında dünya çapında geniş bir takipçi kitlesi bulunan TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi yemeklerini sıraladı. Listede 1.sırada bakın hangi yemek yer aldı... 20. KISIR 19. YUFKA 18. BAZLAMA 17. AŞURE 16. GÖZLEME 15. ŞİŞ TAVUK 14. ADANA KEBAP 13. KOKOREÇ 12. LOKUM 11. MUHALLEBİ 10. BİBER DOLMASI 9. DÖNER KEBAB 8. AÇMA 7. KAHVALTI 6. MANTI 5. BAKLAVA 4. SARMA 3. KÖFTE 2. DONDURMA BİRİNCİ SIRADA: BÖREK TÜRKİYE TASTEASTLAS LİSTELERİNİ SALLAMAYA DEVAM EDİYOR! BAKIN 'DÜNYANIN EN İYİ 100 KAHVALTISI' LİSTESİNDE HANGİ YEMEKLE ZİRVEYE OTURDU! Tüm ülkeler arasında hazırlanan 'Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı' listesi dünya mutfaklarını adeta telaşa soktu. TasteAtlas tarafından hazırlanan bu listede sıralamayı Türkiye domine etti! Zirveye ise o yemeğiyle oturdu... DÜNYANIN EN İYİ KAHVALTISI BELLİ OLDU! Dünyanın en büyük gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı' listesini yayınladı. Liste, açıklandığı anda büyk yankı uyandırdı. İşte sıralamadaki ilk 50 kahvaltı... 50. Granita di mandorla - İTALYA 49. Brioche con gelato - İTALYA 48. Torta Paradiso - İTALYA 47. Zeljanica - BOSNA HERSEK 46. Koulouri Thessalonikis - YUNANİSTAN 45. Pasticciotto - İTALYA 44. Enfrijolada - MEKSİKA 43. Burek sa sirom - SIRBİSTAN 42. Misal - HİNDİSTAN 41. Pan de queso - ANTIOQUIA, KOLOMBİYA 40. Savory crêpes - FRANSA 39. Vietnamese Beef Stew - VİETNAM 38. Fatteh - LÜBNAN 37. Hue Breakfast Noodle Soup - VİETNAM 36. Shakshouka - TUNUS 35. Nasi goreng - ENDONEZYA 34. Gözleme - TÜRKİYE 33. Paratha - HİNDİSTAN 32. Cinnamon Rolls - KUZEY AMERİKA 31. Börek - TÜRKİYE 30. Sfakianopita - YUNANİSTAN 29. Bambalouni - SIDI BOU SAID, TUNUS 28. Krompiruša - BOSNA HERSEK 27. Banitsa with cabbage - KUZEY MAKEDONYA 26. Pan con chicharrón - PERU 25. Chole bhature - HİNDİSTAN 24. Nan-e barbari - İRAN 23. Bal Kaymak - TÜRKİYE 22. Bubur ayam - ENDONEZYA 21. Calentado - ANTIOQUIA, KOLOMBİYA 20. Banitsa with cheese - BULGARİSTAN 19. Katmer - TÜRKİYE 18. Syrniki - RUSYA 17. Burek - BOSNA HERSEK 16. Sfiha - LÜBNAN 15. Jianbing - ÇİN 14. Croissant - FRANCE 13. Mekica - BULGARİSTAN 12. Strapatsada - YUNANİSTAN 11. Sirnica - BOSNA HERSEK 10. Bundás kenyér - MACARİSTAN 9. Chilaquiles - MEKSİKA 8. Mercimek çorbası - TÜRKİYE 7. Roti canai - MALEZYA 6. Bougatsa - YUNANİSTAN 5. Pão de queijo - BREZİLYA 4. Sfinz - LİBYA 3. Beyran çorbası - TÜRKİYE 2. Komplet lepinja - SIRBİSTAN VE LİSTENİN ZİRVESİNDE 1. KAHVALTI - TÜRKİYE '2025-2026'nın En İyi Yemekleri' LİSTESİNDE DE DÜNYA LEZZETLERİNİ YİNE TÜRKİYE SOLLADI! TasteAtlas tarafından hazırlanan '2025-2026'nın En İyi Yemekleri' listesinde dünyanın dört bir tarafından yemekler sıralandı. Anadolu'nun bakın hangi yemeği listede 5. sırada yerini aldı. 1. Vori-vori Vori-vori, Paraguay'a özgü bir çorbadır; mısır unu ve peynirle yapılan küçük topların, çoğunlukla tavuk, sebzeler ve otlar içeren bir suda pişirilmesiyle hazırlanır ve ülkenin kırsal ve kentsel bölgelerinde temel bir yemek olarak kabul edilir. 2. Pizza Napoletana İtalya'nın en sembolik mutfak yaratımı olan gerçek pizza Napoletana, yalnızca birkaç basit malzemeyle yapılır ve sadece iki çeşitte hazırlanır: Marinara: Sarımsak ve kekikle tatlandırılmış domates bazlı sosla hazırlanan temel Napoli pizzası. Margherita: Üzerine domates, mozzarella ve taze fesleğen yaprakları konan çeşidi; bu lezzetli kombinasyonun renklerinin İtalyan bayrağını temsil ettiği söylenir. 3. Tajarin al tartufo bianco d'Alba Tajarin al tartufo bianco, bölgenin yıldızı olan tartufo bianco d'Alba (Alba beyaz trüfü) ile tatlandırılan bir makarna yemeğidir. Bu basit yemek; tereyağı, karabiber ve taze rendelenmiş beyaz trüf ile lezzetlendirilmiş, elde yapılmış tajarin (taglierini veya tagliolini olarak da yazılır) makarnasından oluşur. 4. Sate kambing Sate kambing, ana malzeme olarak keçi eti veya koyun etiyle hazırlanan geleneksel bir yemek ve bir tür sataydır. Et küpler veya parçalar hâlinde kesilir ve kecap manis (tatlı soya sosu), galangal, öğütülmüş arpacık soğanı, ananas suyu ve (çoğunlukla) chili biberleri gibi malzemelerden oluşan bir karışımda marine edilir. LİSTENİN 5.SIRASINDA DOĞU ANADOLU'NUN O ENFES LEZZETİ VAR 5. CAĞ KEBABI Cağ kebabı, Türkiye'nin Erzurum şehrinden köken alan bir kebap çeşididir. Yaklaşık 12 saat boyunca soğan, tuz ve karabiberle marine edilen kuzu eti, büyük bir yatay şişe yerleştirilir ve odun ateşi üzerinde pişirilir. Usta eller, uzun bir şiş alarak yumuşak ve sulu kuzu etinden dilimler keser ve şiş dolana kadar devam eder. Bu yemek geleneksel olarak ya doğrudan şişten tüketilir ya da et, sıcak ve taze pişmiş lavaş ekmeğine sarılarak yenir. TASTEATLAS DÜNYANIN KONUŞTUĞU O TARİFİ DE AÇIKLADI! ANADOLU'NUN YÜZLERCE YILLIK SIRRI ŞEFLERİ BİLE MEST ETTİ... Yufka, un, su, tuz ve zeytinyağından oluşan geleneksel bir yassı ekmektir. Mayasız hamur genellikle merdane ile kâğıt inceliğine ulaşana kadar açılır. Yufkanın, baklavalık yufkanın (phyllo) daha eski bir formu olduğuna inanılmaktadır. Yufka, çeşitli Türk hamur işlerinin hazırlanmasında kullanılabilir ve bir şavurma sandviçinin tüm malzemelerini taşıyacak kadar dayanıklıdır. 2016 yılında UNESCO, yufka yapımı ve paylaşma kültürünü İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak tanımıştır. Bugün market raflarında vakumlu poşetlerde satılan yufka, aslında yüzlerce yıllık bir Anadolu geleneğinin sembolüdür. Oklava ile inceltilir, sacda pişirilir ve bohçalara sarılır. Yufka yalnızca bir hamur değil, bir hayatta kalma stratejisi, bir mutfak dehası olmasıyla da bilinir. ORTA ASYA'DAN GÜNÜMÜZE: YUFKANIN YOLCULUĞU Yufkanın hikayesi, Türklerin Orta Asya'daki göçebe yaşamına kadar uzanır. O dönemlerde, kıtlık zamanlarında kolay taşınabilen ve uzun süre dayanacak gıdalar tercih edilirdi. Su, un ve tuzla yapılan sade hamur, sac üzerinde pişirilir ve kurutulurdu. Bu pişmiş incecik ekmekler, günlerce bozulmadan dayanır, gerektiğinde suyla ıslatılarak yeniden tüketilirdi. Göçebe çadırlarında yapılan yufkalar, zamanla Anadolu'nun yerleşik köy mutfağında da yerini aldı. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de yufka sadece evlerin değil, kervansarayların, tekke sofralarının ve saray mutfaklarının ayrılmaz parçası oldu. EKMEK GİBİ SAYGIDEĞER Türk mutfağında yufka yalnızca börek için değil; ekmek yerine de kullanılır. Özellikle İç Anadolu'da sofraya ekmek niyetine yufka konur. Yufka aynı zamanda bazı evlerde tarhana bastırmak için, bazılarında da çökelekle dürülerek kullanılır. Kimi evlerde tek başına tereyağı sürülerek yenir, kimi evlerde de kavurmalı dürüm olur. Ancak her halükarda sofranın baş köşesinde yerini alır. YUFKA TARİFİ Malzemeler YAPILIŞ: Un hariç tüm malzemeleri bir kapta iyice karıştırın. Azar azar un ilave ederek yoğurun. Hamur kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edin. Hamuru bezelere ayırın ve yaklaşık bir saat dinlendirin. Dinlenen hamurları un yardımıyla açın. İstediğiniz kalınlıkta açabilirsiniz. Ortalama ateşte hafif pişirin. Yemeklik yufka için hafif kızartabilir ya da böreklik yapmak için daha az pişirebilirsiniz. Hazırladığınız yufkaları derin dondurucuda saklayarak daha sonra kullanmak üzere ayırabilirsiniz.