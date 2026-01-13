Trend Galeri Trend Yaşam Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'na ait olan ülkeler! Orta Doğu'nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'na ait olan ülkeler! Orta Doğu'nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllar süren hakimiyetinin ardından 20. yüzyılın başlarında yaşanan büyük değişim, dünya haritasını kökten değiştirdi ve üç kıtada onlarca yeni devletin doğuşuna zemin hazırladı. Balkanlar'ın sarp dağlarından Orta Doğu'nun çöllerine, Kuzey Afrika kıyılarından Kafkasya'ya kadar uzanan bu geniş coğrafyada kurulan bağımsız ülkeler, bugün hâlâ Osmanlı'nın kültürel ve siyasi mirasını taşıyor. İşte bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'na ait olan ülkeler...

Giriş Tarihi: 13.01.2026 13:42 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:45
Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

Tarihin en kudretli imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nun 20. yüzyılın başlarında dağılmasıyla birlikte, üç kıtaya yayılan geniş coğrafyada çok sayıda bağımsız devlet kuruldu. Bugün Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya uzanan bu ülkeler, Osmanlı mirasının siyasi ve kültürel izlerini hâlâ taşıyor. İşte bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğuna şaşıracağınız o ülkeler!

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

TÜRKİYE

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

MISIR

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

SUUDİ ARABİSTAN

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

SURİYE

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

BULGARİSTAN

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

KUZEY MAKEDONYA

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

ROMANYA

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

SIRBİSTAN

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

KARADAĞ

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

BOSNA HERSEK

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

KOSOVA

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

ARNAVUTLUK

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

HIRVATİSTAN

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

LÜBNAN

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

ÜRDÜN

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

IRAK

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

KUVEYT

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

LİBYA

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

SUDAN

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

KIBRIS

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

UKRAYNA

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

MOLDOVA

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

GÜRCİSTAN

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan ülkeler! Orta Doğu’nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...

YUNANİSTAN