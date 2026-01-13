Trend
Galeri
Trend Yaşam
Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'na ait olan ülkeler! Orta Doğu'nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...
Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'na ait olan ülkeler! Orta Doğu'nun çöllerinden Kuzey Afrika kıyılarına...
Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllar süren hakimiyetinin ardından 20. yüzyılın başlarında yaşanan büyük değişim, dünya haritasını kökten değiştirdi ve üç kıtada onlarca yeni devletin doğuşuna zemin hazırladı. Balkanlar'ın sarp dağlarından Orta Doğu'nun çöllerine, Kuzey Afrika kıyılarından Kafkasya'ya kadar uzanan bu geniş coğrafyada kurulan bağımsız ülkeler, bugün hâlâ Osmanlı'nın kültürel ve siyasi mirasını taşıyor. İşte bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'na ait olan ülkeler...
Giriş Tarihi: 13.01.2026 13:42
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:45