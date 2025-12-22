Trend
‘Birçok kez şahit oldum’ diyerek tek tek anlattı: Garipoğlu'nun şoförü Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı... İşte partiye katılan ünlüler
Ünlülere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlığına el konulan Kasım Garipoğlu'nun tutuklanan şoförü Ahmet Akçay'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Akçay'ın ifadesinde "Yapılan partilere Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu" dedi...
Giriş Tarihi: 22.12.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:41