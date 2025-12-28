Bitlis’te yarın okullar tatil mi, son durum ne? 29 Aralık Bitlis kar tatili için gözler Valilik’te!

BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

29 Aralık 2025 Pazartesi günü Bitlis'te eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle gözler, Bitlis Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Şu ana kadar yetkili kurumlardan okulların tatil edilmesine yönelik herhangi bir resmi duyuru yapılmadı.

Hava koşullarının seyrine göre alınabilecek muhtemel kararların gün içerisinde kamuoyu ile paylaşılması beklenirken, resmi açıklamalar geldikçe gelişmeler haberlerimizde yer almaya devam edecek.