Bitlis’te yarın okullar tatil mi, son durum ne? 29 Aralık Bitlis kar tatili için gözler Valilik’te!

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava koşulları ve yoğun kar yağışı, pek çok ilde günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusu da yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda Bitlis'te öğrenciler, veliler ve öğretmenler, okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair Bitlis Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Bitlis'te yarın okullar tatil mi? Valilikten konuyla ilgili bir açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 28.12.2025 19:34
KAR YAĞIŞI HANGİ BÖLGELERDE GÖRÜLECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahmin raporlarına göre, ülke genelinde bulutluluk oranı artış gösteriyor. Orta Karadeniz kıyı şeridi ile Marmara ve Ege'nin bazı bölgelerinde yağmur ve yer yer sağanak beklenirken; İç Anadolu'nun büyük kısmı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Batı Karadeniz'de yağışların zaman zaman kuvvetini artırabileceğine dikkat çekilirken, özellikle kuzey ve iç bölgelerde buzlanma, don ve sis riskinin yüksek olacağı ifade ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, sürücüler başta olmak üzere vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

29 Aralık 2025 Pazartesi günü Bitlis'te eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle gözler, Bitlis Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Şu ana kadar yetkili kurumlardan okulların tatil edilmesine yönelik herhangi bir resmi duyuru yapılmadı.

Hava koşullarının seyrine göre alınabilecek muhtemel kararların gün içerisinde kamuoyu ile paylaşılması beklenirken, resmi açıklamalar geldikçe gelişmeler haberlerimizde yer almaya devam edecek.

