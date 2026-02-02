Bitlis’te yarın okullar tatil mi, 3 Şubat Salı günü okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor!

METEOROLOJİ UYARDI!

Doğu Kesimlerde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

02.02.2026 Pazartesi günü Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Batman'ın kuzeyi, Van'ın güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ve Batman'ın kuzeyinde genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur; Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde genellikle karla karışık yağmur, yükseklerinde kar; Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.