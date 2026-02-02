Trend
Bitlis’te yarın okullar tatil mi, 3 Şubat Salı günü okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor!
Doğu Anadolu'da kış koşulları giderek sertleşirken, Bitlis'te kar yağışının etkisini artırması kar tatili ihtimalini gündeme getiriyor. Meteoroloji'nin kar yağışı ve soğuk hava uyarıları sonrası Bitlis'te yarın okullar tatil mi, 3 Şubat Salı günü okul var mı soruları öne çıkıyor.
Giriş Tarihi: 02.02.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 15:59