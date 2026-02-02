Trend Galeri Trend Yaşam Bitlis’te yarın okullar tatil mi, 3 Şubat Salı günü okul var mı? Valilik açıklaması bekleniyor!

Doğu Anadolu'da kış koşulları giderek sertleşirken, Bitlis'te kar yağışının etkisini artırması kar tatili ihtimalini gündeme getiriyor. Meteoroloji'nin kar yağışı ve soğuk hava uyarıları sonrası Bitlis'te yarın okullar tatil mi, 3 Şubat Salı günü okul var mı soruları öne çıkıyor.

Bu geceden itibaren Bitlis genelinde kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksama yaşanabileceği değerlendirilirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin kararlar için Bitlis Valiliği'nin yapacağı resmi açıklamalar dikkatle takip ediliyor.

BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde Valilik tarafından kar tatili ilan edilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

METEOROLOJİ UYARDI!

Doğu Kesimlerde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

02.02.2026 Pazartesi günü Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Batman'ın kuzeyi, Van'ın güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ve Batman'ın kuzeyinde genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur; Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde genellikle karla karışık yağmur, yükseklerinde kar; Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

