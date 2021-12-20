Bizans İmparatorluğu’nun Mardin’deki son kalesinde müthiş keşif: Türkiye'nin en önemli turizm merkezi olacak!

Mardin'deki Dara Antik Kenti'nde yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları sırasında yeni höyük bulundu. Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, "Yeni bulgularla kentin geçmişinin yaklaşık milattan önce 3000'li yıllara dayandığını tespit ettik. Bu çok önemli bir gelişme. Dara Antik Kenti, yakın gelecekte Türkiye ile dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olacak" diye konuştu.

Bizans İmparatorluğu'nun güneydoğudaki son kalesi Dara'da keşfedilen yeni höyük, antik kenti binlerce yıl öncesine tarihledi.

Yeni keşfin çok önemli olduğunu belirten Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Metin, kazı çalışmalarında elde edilecek yeni bulguların, Dara'nın geçmişine ışık tutmaya devam edeceğini söyledi.





Özellikle 6'ncı yüzyılın bölge için önemli olduğunu aktaran Doç. Dr. Metin "Dara'nın en çok bilinen tarihi milattan sonra 6'ncı yüzyıl ve sonrası dönemler. Özellikle 6'ncı yüzyıl bölge için çok önemlidir çünkü buranın en büyük garnizon kenti aynı zamanda sivil yerleşim alanı ve siyasi yönetim merkezidir ancak bizim en çok dikkat ettiğimiz konu; bu kentin ne kadar erken olabileceği. Kazılarla milattan sonra 4'üncü yüzyıla kadar buluntulara sahip olduk ancak bu yıl farklı bir çalışmamız oldu.

O da acaba kentin çevresinde acaba bu erken döneme ait yerleşimler saptayabilir miyiz, düşüncesiydi. Nitekim bununla ilgili kentin sur duvarları çevresinde, surlar ile neredeyse bitişik güneybatı kısmında bir höyük tespit ettik.