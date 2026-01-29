Trend Galeri Trend Yaşam Bizimkiler Sabri Bey'in mesleği nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Bizimkiler Sabri Bey'in mesleği nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Bizimkiler Sabri Bey'in mesleği nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 29.01.2026 22:38 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:41
Bizimkiler Sabri Bey’in mesleği nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Bizimkiler Sabri Bey'in mesleği nedir? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Bizimkiler Sabri Bey’in mesleği nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

SORU: Bizimkiler Sabri Bey'in mesleği nedir?

Bizimkiler Sabri Bey’in mesleği nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: Apartman yöneticisi

Bizimkiler Sabri Bey’in mesleği nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı