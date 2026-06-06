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Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı oyuncuları ve konusu: İşte film hakkında tüm detaylar

Sinema tarihinin en güçlü distopik yapımları arasında yer alan Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı oyuncuları ve konusu ile izleyicilerden tam not almayı başarıyor. Beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda da izlenme rekorları kıran bu dev yapım, hem felsefi alt metni hem de görsel dünyasıyla bilimkurgu severlerin ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 06.06.2026 17:42 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 17:43
Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı oyuncuları ve konusu: İşte film hakkında tüm detaylar

Sinema dünyasında kült statüsüne erişen 1982 yapımı orijinal filmin devamı niteliğindeki eser, ilk hikayeden otuz yıl sonrasını merkezine alıyor. Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve'ün oturduğu vizyoner yapım, insanlık ile yapay zeka arasındaki ince çizgiyi sorgularken, sinematografik açıdan da tam bir görsel şölen sunuyor.

Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı oyuncuları ve konusu: İşte film hakkında tüm detaylar

BLADE RUNNER 2049 BIÇAK SIRTI KONUSU

Blade Runner 2049'da ilk filmdeki hikayenin üzerinden geçen 30 yıl sonrası anlatılmaktadır. Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K, toplum yaşamını kaosa sokacak olan ve uzun zamandır saklı kalan bir sırrı açığa çıkartır.

Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı oyuncuları ve konusu: İşte film hakkında tüm detaylar

Bir felaketi önleyebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır.

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Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı oyuncuları ve konusu: İşte film hakkında tüm detaylar

BLADE RUNNER 2049 BIÇAK SIRTI OYUNCULARI

Başrollerinde Ryan Gosling ve Rick Deckard rolünde Harrison Ford'un boy göstereceği filmin kadrosunda Jared Leto, Robin Wright, Ana de Armas, Carla Juri, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass, Lennie James ve Dave Bautista'yı bulunduran devam halkasının yönetmenliğini Denis Villeneuve üstleniyor. Filmin senaryosunda ise Hampton Fancher ve Michael Green imzası var.

Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı oyuncuları ve konusu: İşte film hakkında tüm detaylar
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör