Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı oyuncuları ve konusu: İşte film hakkında tüm detaylar

BLADE RUNNER 2049 BIÇAK SIRTI OYUNCULARI

Başrollerinde Ryan Gosling ve Rick Deckard rolünde Harrison Ford'un boy göstereceği filmin kadrosunda Jared Leto, Robin Wright, Ana de Armas, Carla Juri, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass, Lennie James ve Dave Bautista'yı bulunduran devam halkasının yönetmenliğini Denis Villeneuve üstleniyor. Filmin senaryosunda ise Hampton Fancher ve Michael Green imzası var.