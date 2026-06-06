Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı oyuncuları ve konusu: İşte film hakkında tüm detaylar
Sinema tarihinin en güçlü distopik yapımları arasında yer alan Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı oyuncuları ve konusu ile izleyicilerden tam not almayı başarıyor. Beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda da izlenme rekorları kıran bu dev yapım, hem felsefi alt metni hem de görsel dünyasıyla bilimkurgu severlerin ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 06.06.2026 17:42
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 17:43