Trend Galeri Trend Yaşam BMW bile böyle araba üretmedi! Otomotiv devinin yeni aracı sandılar ama...

BMW bile böyle araba üretmedi! Otomotiv devinin yeni aracı sandılar ama...

Araba markası denilince akla gelen ilk isimlerden biri BMW'dir. Alman üretici yakın zamanda yeni araçlarını tanıttı, ancak geliştirmekte olduğu bazı gizli projeleri de var. İsimsiz sektör kaynaklarına göre BMW birkaç yeni elektrikli model üzerinde çalışıyor. İşte söz konusu yeni araçlarla ilgili dikkat çekici bir haber gündeme geldi. BMW'nin kapalı kapılar ardında geliştirdiği gizli modellerinden birinin ortaya çıktığı haberleri yayıldı. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı!

Giriş Tarihi: 09.12.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 14:45
BMW bile böyle araba üretmedi! Otomotiv devinin yeni aracı sandılar ama...

Bugüne kadar Çinli şirketlerin çeşitli ürünlerin ve cihazların taklitlerini yaptığını görmüştük. Hatta bazı ürünler piyasaya çıkmadan önce Çinlilerin yaptığı kopyalar satışa çıkabiliyor. Mesela Apple veya Samsung'un yeni bir telefonu tanıtılmadan önce sızıntılarla taklit edilen Çin yapımı telefonlarla ilgili haberlere denk gelmişsinizdir.

BMW bile böyle araba üretmedi! Otomotiv devinin yeni aracı sandılar ama...

Çinliler kopyalama işini daha ileri götürdü. Sadece elektronik eşyalar veya ürünler değil, otomobiller bile kopyalandı. Örnek olarak Lamborghini Urus'un kopya Çinli modeli var. Son olarak Çin'de BMW 7 Serisi'nin benzeri Hongqi H9 ortaya çıktı. Fakat işin ilginç yanı Hongqi H9, BMW 7 Serisi'nden bile daha büyük ızgaraya sahip.

BMW bile böyle araba üretmedi! Otomotiv devinin yeni aracı sandılar ama...

Hongqi H9 lüks sedan, yakın zamanda Çin Halk Cumhuriyeti'nde satışa çıktı. BMW 7 Serisi ile büyük benzerlik gösteren araç, orijinalinin daha kaslı bir hali olarak göze çarpıyor. Aracın ön ızgarası kaputa kadar yükseliyor.

BMW bile böyle araba üretmedi! Otomotiv devinin yeni aracı sandılar ama...

İki otomobilin yanyana geldiği görüntülerde ise iki ızgara arasındaki farklar ortaya çıkıyor. BMW ızgarası daha geniş olsa da Hongqi daha yüksek ızgarasıyla öne çıkıyor. Çinli aracın ön ızgarası kaputun üstüne kadar uzanmasıyla dikkat çekiyor.

BMW bile böyle araba üretmedi! Otomotiv devinin yeni aracı sandılar ama...

Araçların karşılaştırıldığı fotoğraflar Car News China tarafından bir garajda görüntülendi. Araçlar arasındaki benzerlik oldukça dikkat çekti. H9 genel olarak daha yüksek ve daha büyük gözüken bir otomobil olarak öne çıktı. Hongqi H9'un farlarının LED aydınlatma ile ızgaranın etrafından dolaştığı ve matris farlara bağlandığı görülüyor. Bu da kopya otomobilin orijinalinden daha iyi bir görüntüye sahip olduğunu düşünenlerin ortaya çıkmasına ön ayak oldu.

SON DAKİKA SON DAKİKA