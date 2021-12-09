BMW bile böyle araba üretmedi! Otomotiv devinin yeni aracı sandılar ama...

Bugüne kadar Çinli şirketlerin çeşitli ürünlerin ve cihazların taklitlerini yaptığını görmüştük. Hatta bazı ürünler piyasaya çıkmadan önce Çinlilerin yaptığı kopyalar satışa çıkabiliyor. Mesela Apple veya Samsung'un yeni bir telefonu tanıtılmadan önce sızıntılarla taklit edilen Çin yapımı telefonlarla ilgili haberlere denk gelmişsinizdir.

Çinliler kopyalama işini daha ileri götürdü. Sadece elektronik eşyalar veya ürünler değil, otomobiller bile kopyalandı. Örnek olarak Lamborghini Urus'un kopya Çinli modeli var. Son olarak Çin'de BMW 7 Serisi'nin benzeri Hongqi H9 ortaya çıktı. Fakat işin ilginç yanı Hongqi H9, BMW 7 Serisi'nden bile daha büyük ızgaraya sahip.

Hongqi H9 lüks sedan, yakın zamanda Çin Halk Cumhuriyeti'nde satışa çıktı. BMW 7 Serisi ile büyük benzerlik gösteren araç, orijinalinin daha kaslı bir hali olarak göze çarpıyor. Aracın ön ızgarası kaputa kadar yükseliyor.

İki otomobilin yanyana geldiği görüntülerde ise iki ızgara arasındaki farklar ortaya çıkıyor. BMW ızgarası daha geniş olsa da Hongqi daha yüksek ızgarasıyla öne çıkıyor. Çinli aracın ön ızgarası kaputun üstüne kadar uzanmasıyla dikkat çekiyor.