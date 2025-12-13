Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A

Serie A'nın bu haftaki en zorlu ve heyecanlı maçı, ligin güçlü takımlarından Juventus ile evinde kolay lokma olmayan Bologna arasında oynanacak. Ligin üst sıralarını hedefleyen Juventus için bu deplasman büyük önem taşırken, Kenan Yıldız'ın gösterdiği gelişim ve attığı gollerle takım içindeki rolü de her geçen gün artıyor.