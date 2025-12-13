Trend Galeri Trend Yaşam Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A

Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A

İtalya Serie A'da zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir mücadele yaşanıyor. Şampiyonluk adaylarından Juventus, sürpriz çıkışıyla dikkat çeken Bologna deplasmanına konuk oluyor. Türk futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise, son dönemde performansı ile İtalya'nın gündemine oturan genç yıldızımız Kenan Yıldız'ın bu maçta ilk 11'de yer alıp almayacağı. Peki, Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 13.12.2025 17:07 Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:11
Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A

Serie A'nın bu haftaki en zorlu ve heyecanlı maçı, ligin güçlü takımlarından Juventus ile evinde kolay lokma olmayan Bologna arasında oynanacak. Ligin üst sıralarını hedefleyen Juventus için bu deplasman büyük önem taşırken, Kenan Yıldız'ın gösterdiği gelişim ve attığı gollerle takım içindeki rolü de her geçen gün artıyor.

Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A

BOLOGNA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da oynanacak olan Bologna - Juventus karşılaşmasının tarih, saat ve yayın bilgileri belli oldu:

Bologna - Juventus karşılaşması, 14 Aralık 2025 Pazartesi günü Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A

BOLOGNA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna ile Juventus arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport kanallarında canlı yayınlanacak.

Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A

KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ BAŞLAYACAK?

Takımın en dikkat çeken isimlerinden milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A