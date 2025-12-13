Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A
İtalya Serie A'da zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir mücadele yaşanıyor. Şampiyonluk adaylarından Juventus, sürpriz çıkışıyla dikkat çeken Bologna deplasmanına konuk oluyor. Türk futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise, son dönemde performansı ile İtalya'nın gündemine oturan genç yıldızımız Kenan Yıldız'ın bu maçta ilk 11'de yer alıp almayacağı. Peki, Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.12.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:11