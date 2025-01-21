Trend Galeri Trend Yaşam Bolu'daki yangından çarşaflarla 8. kattan inerek kurtulmuştu! Dehşet anlarını SABAH'a anlattı: Yangın alarmı çalmadı

Bolu'daki yangından çarşaflarla 8. kattan inerek kurtulmuştu! Dehşet anlarını SABAH'a anlattı: Yangın alarmı çalmadı

Bolu'da Kartalkaya'daki otelde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, otele eşi ve 4 çocuğuyla tatile gelen Ömer Sarı yaşadıklarını gözyaşlarıyla SABAH'a anlattı. Pencereden sarkıttığı çarşaflarla 8. kattan aşağı inerek ölümle burun buruna geldiklerini söyleyen Ömer Sarı, "8. kattan sundurmaya bakan yerden 3 kat aşağı çarşafları birbirine bağlayarak indik. Önce eşim ve 4 çocuğum aşağı indi. Daha sonra ben çarşaflardan aşağı sarkarak kurtuldum." dedi.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 21.01.2025 15:43 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 15:44
Bolu’daki yangından çarşaflarla 8. kattan inerek kurtulmuştu! Dehşet anlarını SABAH’a anlattı: Yangın alarmı çalmadı

Bolu'da Kartalkaya'daki otelde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, otele eşi ve 4 çocuğuyla tatile gelen Ömer Sarı dehşet anlarını gözyaşlarıyla SABAH'a anlattı.

Bolu’daki yangından çarşaflarla 8. kattan inerek kurtulmuştu! Dehşet anlarını SABAH’a anlattı: Yangın alarmı çalmadı

Gece 3 gibi kapı gürültüsüne uyandıklarını söyleyen ve yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan evli 4 çocuk babası Ömer Sarı, "Bir odanın kapısını açtık.

Bolu’daki yangından çarşaflarla 8. kattan inerek kurtulmuştu! Dehşet anlarını SABAH’a anlattı: Yangın alarmı çalmadı

Duman kokusunu hissettik. Camdan dışarı baktık. 8. kattaki sundurmaya bakan yerden 3 kat aşağıya çarşafları birbirine bağlayarak eşim, 4 çocuğum ile tahliye olduk" dedi.

Bolu’daki yangından çarşaflarla 8. kattan inerek kurtulmuştu! Dehşet anlarını SABAH’a anlattı: Yangın alarmı çalmadı

YANGIN MERDİVENİ OTELİN İÇİNDEYDİ

Ömer Sarı, "Otelin içinde ortada yangın merdiveni vardı. Dışarıda yangın merdiveni yoktu.

Bolu’daki yangından çarşaflarla 8. kattan inerek kurtulmuştu! Dehşet anlarını SABAH’a anlattı: Yangın alarmı çalmadı

Yangın alarmı çalmadı. Fıskiyeler çalışmadı. Allah'tan birileri kapıları çaldı da hızlı şekilde aksiyon aldık. Biz şanslılardan biriydi" diye konuştu.

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