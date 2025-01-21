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Bolu'daki yangından çarşaflarla 8. kattan inerek kurtulmuştu! Dehşet anlarını SABAH'a anlattı: Yangın alarmı çalmadı
Bolu'daki yangından çarşaflarla 8. kattan inerek kurtulmuştu! Dehşet anlarını SABAH'a anlattı: Yangın alarmı çalmadı
Bolu'da Kartalkaya'daki otelde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, otele eşi ve 4 çocuğuyla tatile gelen Ömer Sarı yaşadıklarını gözyaşlarıyla SABAH'a anlattı. Pencereden sarkıttığı çarşaflarla 8. kattan aşağı inerek ölümle burun buruna geldiklerini söyleyen Ömer Sarı, "8. kattan sundurmaya bakan yerden 3 kat aşağı çarşafları birbirine bağlayarak indik. Önce eşim ve 4 çocuğum aşağı indi. Daha sonra ben çarşaflardan aşağı sarkarak kurtuldum." dedi.
Giriş Tarihi: 21.01.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 15:44