Trend Galeri Trend Yaşam Boneyard konusu ve oyuncuları: Boneyard filmi ne zaman çekildi?

Boneyard konusu ve oyuncuları: Boneyard filmi ne zaman çekildi?

Gerçek bir suç hikâyesinden esinlenen ve Hollywood'un dev isimlerini bir araya getiren "Boneyard", suç ve gerilim tutkunlarını New Mexico çölünün derinliklerine götürüyor. Başrollerinde efsane aktör Mel Gibson ve ünlü rap sanatçısı 50 Cent'in yer aldığı film, gizemli bir seri katilin izini süren ekiplerin hikâyesini konu alıyor. Peki, Boneyard filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var ve film ne zaman çekildi? İşte 2024 yapımı bu çarpıcı filme dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 16:26 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:28
Boneyard konusu ve oyuncuları: Boneyard filmi ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Asif Akbar'ın oturduğu Boneyard, 2009 yılında New Mexico'da yaşanan ve "West Mesa Cinayetleri" olarak bilinen gerçek olaylara dayanıyor. Film, kemik kalıntıları bulunan kurbanların katilini bulmak için verilen mücadeleyi karanlık ve sürükleyici bir atmosferle izleyiciye sunuyor. 2024 yılının ortalarında vizyona giren yapım, özellikle Mel Gibson'ın tecrübeli bir FBI ajanını canlandırdığı performansıyla dikkat çekiyor. İşte Boneyard filmi hakkında bilmeniz gereken her şey.

Boneyard konusu ve oyuncuları: Boneyard filmi ne zaman çekildi?

BONEYARD KONUSU

New Mexico çölünde 11 kadın ve kız çocuğunun iskelet kalıntıları bulununca kapsamlı bir soruşturma başlatılır.

Boneyard konusu ve oyuncuları: Boneyard filmi ne zaman çekildi?

Polis Şefi Carter, Dedektif Ortega ve Ajan Petrovick'in gündemleri ve yöntemleri çatışırken, karmaşık bir entrika ağı herkesi bir şüpheliye dönüştürür.

Boneyard konusu ve oyuncuları: Boneyard filmi ne zaman çekildi?

BONEYARD OYUNCULARI

Mel Gibson
Curtis Jackson
Brian Van Holt
Nora Zehetner
Gabrielle Haugh

Boneyard konusu ve oyuncuları: Boneyard filmi ne zaman çekildi?