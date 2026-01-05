Boneyard konusu ve oyuncuları: Boneyard filmi ne zaman çekildi?
Gerçek bir suç hikâyesinden esinlenen ve Hollywood'un dev isimlerini bir araya getiren "Boneyard", suç ve gerilim tutkunlarını New Mexico çölünün derinliklerine götürüyor. Başrollerinde efsane aktör Mel Gibson ve ünlü rap sanatçısı 50 Cent'in yer aldığı film, gizemli bir seri katilin izini süren ekiplerin hikâyesini konu alıyor. Peki, Boneyard filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var ve film ne zaman çekildi? İşte 2024 yapımı bu çarpıcı filme dair tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 05.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:28