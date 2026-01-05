Boneyard konusu ve oyuncuları: Boneyard filmi ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Asif Akbar'ın oturduğu Boneyard, 2009 yılında New Mexico'da yaşanan ve "West Mesa Cinayetleri" olarak bilinen gerçek olaylara dayanıyor. Film, kemik kalıntıları bulunan kurbanların katilini bulmak için verilen mücadeleyi karanlık ve sürükleyici bir atmosferle izleyiciye sunuyor. 2024 yılının ortalarında vizyona giren yapım, özellikle Mel Gibson'ın tecrübeli bir FBI ajanını canlandırdığı performansıyla dikkat çekiyor. İşte Boneyard filmi hakkında bilmeniz gereken her şey.