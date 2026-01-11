Borsa manipülasyonunda "Meşe ve ZAG" ittifakı! Şifre: "Kimmmler benimle"
Borsa İstanbul'da işlem gören KIMMR hisselerinde manipülatif işlem yaptığı tespit edilen Hasan Meşe'nin de arasında olduğu 15 şüpheli tutuklandı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Meşe'nin 2022 yılında bu işlemleri gerçekleştirirken, kendisine sosyal medyada 'ZAG' denilen Zeynel Abidin Güdücü isimli manipülatörle ortak hareket ettiği ortaya çıktı. Özellikle Hasan Meşe'nin, twitter adresinden bu tarihler arasında 'Kimmmler benimle' diyerek şifreli bir şekilde 'KIMMR' hissesine alım tavsiyesinde bulunduğu, yine twitter hesabından 'Kimmm bilir' yazarak, 'kim bilir' isimli bir şarkı bile paylaştığı görüldü.
Giriş Tarihi: 11.01.2026 07:17