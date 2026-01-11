Borsa manipülasyonunda "Meşe ve ZAG" ittifakı! Şifre: "Kimmmler benimle"

PAYLAŞIMLARLA BİRLİKTE HİSSEYİ SÜRDÜLER

SPK'nın denetleme raporuna göre bu paylaşımların yapıldığı tarihlere paralel olarak hissenin fiyatının da arttığı saptandı. Yaptıkları vurgunun miktarı da ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, KIMMR hissesi 10 Ağustos 2022'de 3.83 değerindeyken, 30 Eylül 2022'ye kadar yüzde 252.89 oranında artarak 13.52 liraya yükseldi. Endeks ise aynı süre aralığında sadece yüzde 12.38 oranında artış gösterdi. Bu tarihler aralığında dönem içi al sat ve dönem içinde alınan paylar olmak üzere toplam 15 milyon 281 bin lira menfaat elde edildi.