Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul 23 Mart 2026 Pazartesi yarın açık mı, kapalı mı?

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Borsa İstanbul kapalı. Özel ve dini bayramlar nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem yapılmıyor. Yatırımcılar ve piyasayı yakından takip edenler, Borsa İstanbul'un resmi tatil takvimine göre kapanış ve açılış günlerini mercek altına alıyor.
BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL TAKVİMİ
|Tarih
|Resmî Tatil
|Borsa Durumu
|1 Ocak 2026, Perşembe
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|19 Mart 2026, Perşembe
|Ramazan Bayramı Arefesi
|Yarım gün (13:00'e kadar)
|20-22 Mart 2026, Cuma-Pazar
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|23 Nisan 2026, Perşembe
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2026, Cuma
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|19 Mayıs 2026, Salı
|Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|26 Mayıs 2026, Salı
|Kurban Bayramı Arefesi
|Yarım gün (13:00'e kadar)
|27-30 Mayıs 2026, Çarşamba-Cumartesi
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2026, Çarşamba
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Ağustos 2026, Pazar
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2026, Çarşamba
|Cumhuriyet Bayramı (Arefe)
|Yarım gün (13:00'e kadar)
|29 Ekim 2026, Perşembe
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı