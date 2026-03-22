Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul 23 Mart 2026 Pazartesi yarın açık mı, kapalı mı?

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Borsa İstanbul kapalı. Özel ve dini bayramlar nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem yapılmıyor. Yatırımcılar ve piyasayı yakından takip edenler, Borsa İstanbul'un resmi tatil takvimine göre kapanış ve açılış günlerini mercek altına alıyor.

Giriş Tarihi: 22.03.2026 19:08
Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul 23 Mart 2026 Pazartesi yarın açık mı, kapalı mı?

Borsa İstanbul, 19 Mart 2026 Perşembe günü arife itibarıyla saat 13.00'te kapanış gerçekleştirdi. Toplam 3,5 gündür işlem yapılmayan piyasalarda gözler yeniden açılış saatlerine çevrildi. Yatırımcılar, resmi tatil nedeniyle kapalı kalan Borsa İstanbul'un normal seanslara dönmesini bekliyor.

Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul 23 Mart 2026 Pazartesi yarın açık mı, kapalı mı?

RAMAZAN BAYRAMI BOYUNCA BORSA İŞLEM YAPMAYACAK

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı dolayısıyla özel bir tatil programı uyguluyor. Bayram arefesi olan 19 Mart 2026 Perşembe günü borsa, öğleden sonra saat 13.00'e kadar işlem yapacak.

Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul 23 Mart 2026 Pazartesi yarın açık mı, kapalı mı?

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte Borsa İstanbul, 23 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla normal işlem gününe geri dönüyor. Tüm seanslar tam gün sürecek ve borsa işlemleri standart saatlerinde gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul 23 Mart 2026 Pazartesi yarın açık mı, kapalı mı?

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL TAKVİMİ

Tarih Resmî Tatil Borsa Durumu
1 Ocak 2026, Perşembe Yeni Yıl Tatili Kapalı
19 Mart 2026, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi Yarım gün (13:00'e kadar)
20-22 Mart 2026, Cuma-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı
23 Nisan 2026, Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
1 Mayıs 2026, Cuma Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
19 Mayıs 2026, Salı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
26 Mayıs 2026, Salı Kurban Bayramı Arefesi Yarım gün (13:00'e kadar)
27-30 Mayıs 2026, Çarşamba-Cumartesi Kurban Bayramı Kapalı
15 Temmuz 2026, Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
30 Ağustos 2026, Pazar Zafer Bayramı Kapalı
28 Ekim 2026, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı (Arefe) Yarım gün (13:00'e kadar)
29 Ekim 2026, Perşembe Cumhuriyet Bayramı Kapalı
Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul 23 Mart 2026 Pazartesi yarın açık mı, kapalı mı?