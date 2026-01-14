Trend Galeri Trend Yaşam Böylesini hiç görmediniz: Dünyanın en ilginç köyler: Kimi yer altında kimi kaya içine gizlenmiş...

Böylesini hiç görmediniz: Dünyanın en ilginç köyler: Kimi yer altında kimi kaya içine gizlenmiş...

Dünyanın dört bir yanında, mimarisiyle, konumuyla ve hikayesiyle görenleri hayrete düşüren köyler var. Kimi kayaların arasına sıkışmış, kimi rengarenk evleriyle masallardan fırlamış gibi… İşte dünyayı gezmeden görmeniz gereken en ilginç köyler...

Giriş Tarihi: 14.01.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:41
Köy denince akla çoğu zaman sessizlik ve sadelik gelir. Ancak dünyanın bazı köyleri var ki, sahip oldukları sıra dışı özelliklerle bu algıyı tamamen yıkıyor. Ulaşılması zor konumları, yıllara meydan okuyan mimarileri ve eşsiz manzaralarıyla dikkat çeken bu köyler, her yıl milyonlarca gezginin hayallerini süslüyor. İşte görenleri kendine hayran bırakan dünyanın en ilginç köyleri...

1 - Hallstatt – Avusturya (Göl kenarında kartpostal köy)

2 - Popeye Village – Malta (Film setinden köye dönüşen yer)

3 - Giethoorn – Hollanda (Yolsuz köy, ulaşım sadece tekneyle)

4 - Monemvasia – Yunanistan (Kaya içine gizlenmiş Orta Çağ köyü)

5 - Hobbiton – Yeni Zelanda (Yüzüklerin Efendisi köyü)

6 - Coober Pedy – Avustralya (Yer altındaki evler)

7 - Bibury – İngiltere (İngiltere'nin en fotojenik köyü)

8 - Huacachina – Peru (Çölün ortasında vaha köy)

9 - Reine – Norveç (Fiyortların arasında masal köyü)

10- Chenonceaux – Fransa (Nehir üstüne kurulu evler)

İŞTE VİZESİZ GİDEBİLECEĞİNİZ, DOĞASIYLA DİKKAT ÇEKEN O KÖYLER

Balkan ülkelerinde yer alan bazı şehirler, mimarileri, tarihi dokuları ve doğal güzellikleriyle adeta Avrupa'yı andırıyor. İşte vizesiz gidebileceğiniz o şehirler...

BOSNA HERSEK

Mostar

Taş Köprü (Stari Most) ile dünyaca ünlü olan Mostar, dar sokakları, taş evleri ve nehir kenarı kafeleriyle Balkanların en romantik duraklarından biri.

Blagaj

Buna Nehri'nin kaynağında kurulu bu küçük kasaba, Blagaj Tekkesi ile tanınıyor. Doğayla iç içe, masalsı bir atmosfere sahip.

Počitelj

Tarihi taş evleri, surları ve Osmanlı döneminden kalma yapılarıyla tam bir açık hava müzesi. Fotoğraf tutkunları için ideal.

Jajce

Şehir merkezindeki şelalesiyle Avrupa'da nadir görülen kasabalardan biri. Tarih ve doğa burada iç içe.

Travnik

Renkli evleri, tarihi kalesi ve ünlü Travnik köftesiyle bilinen bu kasaba, sakin ve otantik bir Bosna deneyimi sunuyor.

Konjic

Neretva Nehri üzerindeki Osmanlı köprüsüyle tanınan Konjic, Mostar–Saraybosna yolu üzerinde keyifli bir mola noktası.

Visoko

"Bosna piramitleri" ile ünlenen Visoko, meraklı gezginlerin ilgisini çeken farklı bir rota.

KOSOVA

Prizren

Kosova'nın en popüler ve en romantik kasabası. Taş köprüsü, Osmanlı evleri, kilise ve camilerin yan yana olduğu eski şehir dokusuyla tam bir Avrupa–Balkan karışımı.

Peja (İpek)

Rugova Dağları'nın eteklerinde yer alan Peja, doğa ve tarih severler için ideal. Eski çarşısı ve taş yapılarıyla sakin bir kasaba atmosferi sunuyor.

Gjakova (Yakova)

Kosova'nın en eski çarşılarından biri olan Çarshia e Madhe ile ünlü. Dar sokakları ve ahşap evleriyle geçmişe yolculuk hissi veriyor.

Ferizaj

Modern yapılarla geleneksel Balkan dokusunun birleştiği Ferizaj, cami ve kilisenin yan yana yer aldığı meydanıyla tanınıyor.

Mitrovica

İbar Nehri ile ikiye ayrılan şehir, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ilginç bir rota. Köprü çevresi fotoğraf çekmek için ideal.

Rahovec (Orahovac)

Bağları ve şarap üretimiyle bilinen bu küçük kasaba, kırsal Avrupa atmosferi arayanlar için güzel bir alternatif.

Vushtrri

Osmanlı döneminden kalma taş köprüsü ve kalesiyle tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

KARADAĞ

Kotor

Surlarla çevrili eski şehri, dar taş sokakları ve Venedik mimarisiyle Karadağ'ın en etkileyici kasabası. Orta Çağ Avrupa'sını birebir yaşatıyor.