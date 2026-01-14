Trend
Galeri
Trend Yaşam
Böylesini hiç görmediniz: Dünyanın en ilginç köyler: Kimi yer altında kimi kaya içine gizlenmiş...
Böylesini hiç görmediniz: Dünyanın en ilginç köyler: Kimi yer altında kimi kaya içine gizlenmiş...
Dünyanın dört bir yanında, mimarisiyle, konumuyla ve hikayesiyle görenleri hayrete düşüren köyler var. Kimi kayaların arasına sıkışmış, kimi rengarenk evleriyle masallardan fırlamış gibi… İşte dünyayı gezmeden görmeniz gereken en ilginç köyler...
Giriş Tarihi: 14.01.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:41