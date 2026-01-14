Böylesini hiç görmediniz: Dünyanın en ilginç köyler: Kimi yer altında kimi kaya içine gizlenmiş...

Köy denince akla çoğu zaman sessizlik ve sadelik gelir. Ancak dünyanın bazı köyleri var ki, sahip oldukları sıra dışı özelliklerle bu algıyı tamamen yıkıyor. Ulaşılması zor konumları, yıllara meydan okuyan mimarileri ve eşsiz manzaralarıyla dikkat çeken bu köyler, her yıl milyonlarca gezginin hayallerini süslüyor. İşte görenleri kendine hayran bırakan dünyanın en ilginç köyleri...

1 - Hallstatt – Avusturya (Göl kenarında kartpostal köy)