Boynunuzu daha uzun, tarzınızı daha net gösterin! V yakadan kare yakaya stilinizi konuşturacak tüyolar...

YUMUŞAK HATLARIN DENGESİ

Kalp yaka, adını zaten formundan alıyor; göğüs kısmında kalp şeklini andıran, daha feminen ve romantik bir kesim... Scoop yaka ise daha geniş ve yuvarlak bir açıklığa sahip, boyun ve göğüs hattını daha yumuşak bir geçişle ortaya çıkaran bir model. İkisi de açık yaka grubunda ama verdikleri his biraz farklı. Kalp yaka bana her zaman daha özel, daha davetlik bir parça gibi geliyor. Çünkü zaten kendi başına iddialı bir formu var. O yüzden kolye seçerken geri planda kalmayı bilmek gerekiyor. Burada asıl mesele, yakanın verdiği romantik havayı desteklemek. İnce bir zincir, minimal bir taş ya da küçük bir sembol fazlasıyla yeterli oluyor. Özellikle açık omuzlu ya da askılı kalp yaka bir elbisede, kolyenin fazla dikkat çekmesi yerine görünümü yumuşak bir şekilde tamamlaması çok daha hoş duruyor. Scoop yaka ise biraz daha gündelik ve rahat bir hava taşıyor. Daha geniş ve yuvarlak bir açıklığı olduğu için kolye seçimi konusunda küçük bir hareket alanı sunuyor ama yine de ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Bu yakada çok uzun kolyeler bazen boşlukta asılı kalmış gibi görünebiliyor. Ben genelde orta boy, sade ama net bir zincir tercih ediyorum. Özellikle yaz aylarında bronz tende, sade bir scoop yaka atlet ve minimal bir kolye çok zahmetsiz ama dikkat çekici... Her iki yaka tipinde de ortak nokta şu: Yumuşak hatları bastırmamak. Zaten kıyafetin formu romantik ve akışkan bir çizgiye sahipken, kolyenin bunu kesmemesi gerekiyor.



