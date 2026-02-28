Trend
Boynunuzu daha uzun, tarzınızı daha net gösterin! V yakadan kare yakaya stilinizi konuşturacak tüyolar...
Her yaka tipinin kendi dili vardır ve doğru kolye o dili güçlendirir. Bu hafta V yakadan yuvarlak yakaya, yüksek yakadan omzu açık modellere kadar hangi formun hangi kolyeyle daha iyi durduğunu, küçük ama etkili dokunuşlarla kombinin nasıl değiştiğinden bahsedeceğiz. Çünkü bazen şıklık, yeni bir kıyafet almakta değil, var olanı doğru detayla tamamlamakta gizlidir.
Giriş Tarihi: 28.02.2026 10:19