Brazavil hangisinin başkentidir? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Brazavil hangisinin başkentidir?sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 500 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 30.04.2026 23:00 Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 23:01
Brazavil hangisinin başkentidir? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Brazavil hangisinin başkentidir? 500 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Brazavil hangisinin başkentidir? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki sorunun cevabı

SORU: Brazavil hangisinin başkentidir?

Brazavil hangisinin başkentidir? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: Kongo

Brazavil hangisinin başkentidir? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki sorunun cevabı