Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

Günlük hayatta kararlarınızı verirken mantığınızla mı hareket ediyorsunuz, yoksa tamamen hislerinizle mi? Belki de her ikisi? Beyninizin hangi yarım küresinin direksiyonda olduğunu öğrenmek için sadece 5 soruluk bu hızlı testi çözmeniz yeterli. Şıkları bir kenara not edin ve arkanıza yaslanın!