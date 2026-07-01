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Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

Günlük rutinlerinizden yola çıkarak hazırladığımız yeni nesil 5 soruluk baskın beyin testi ile beyninizin sağ tarafının mı yoksa sol tarafının mı daha aktif olduğunu hemen öğrenin.

Giriş Tarihi: 01.07.2026 12:44 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 13:04
Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

Günlük hayatta kararlarınızı verirken mantığınızla mı hareket ediyorsunuz, yoksa tamamen hislerinizle mi? Belki de her ikisi? Beyninizin hangi yarım küresinin direksiyonda olduğunu öğrenmek için sadece 5 soruluk bu hızlı testi çözmeniz yeterli. Şıkları bir kenara not edin ve arkanıza yaslanın!

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

5 Soruluk Yeni Nesil Baskın Beyin Testi

Soru 1: Bir şarkı dinlerken ilk önce hangisine takılırsın?

A) Şarkının sözlerine, anlattığı hikayeye veya kafiyelerin uyumuna.

B) Arkadaki ritme, melodinin hissettirdiği o soyut duyguya veya enstrümanların sesine.

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

Soru 2: Akıllı telefonunun ana ekranı ne durumda?

A) Uygulamalar kategorilerine göre klasörlenmiştir veya kullanım sıklığına göre net bir düzeni vardır. Bildirim rozetlerini asla biriktirmem.

B) Klasörlerle uğraşmam, her şey ekrana yayılmıştır. Hangi uygulamanın nerede olduğunu ezbere bulurum.

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Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

Soru 3: Bir arkadaşın sana moralinin bozuk olduğunu söylediğinde ilk refleksin hangisi olur?

A) Ona mantıklı sorular sorarak sorunun kaynağını bulmaya ve hemen pratik bir çözüm üretmeye çalışırım.

B) Sadece sessizce dinler, onunla aynı duygusal frekansa girer ve sarılarak veya empati kurarak yanında olduğumu hissettiririm.

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

Soru 4: Dijital bir haritayı (Google Maps vb.) kullanırken yönünü nasıl bulursun?

A) Sokak isimlerine, kuzey-güney yönüne veya haritanın bana çizdiği o düz mavi rotaya sadık kalarak.

B) Etraftaki büyük binalara, kahve dükkanlarına veya dikkat çeken görsel işaretlere bakarak yönümü tayin ederim.

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

Soru 5: Sana hiç bilmediğin bir dilde yazılmış bir şiir okunsaydı, neyi anlamaya çalışırdın?

A) Kelimelerin vurgularından, tekrarlarından ve yapısından bir mantık veya kalıp çözmeye çalışırdım.

B) Okuyan kişinin ses tonundan, yarattığı atmosferden ve o yabancı kelimelerin ruhuma hissettirdiği enerjiden bir anlam çıkarırdım.

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

Sonuç Analizi

A'lar Çoğunluktaysa: Sol Beyin (Sistem ve Yapı Analisti)

Sen dünyayı kodlarla, kelimelerle ve neden-sonuç ilişkileriyle anlamlandırıyorsun. Senin için bir şeyin değerli olması için mantıklı bir çerçeveye oturması gerekir. Soyut hisler yerine somut verileri, kuralsızlık yerine sistemleri tercih edersin. Dijital dünyada tam bir organizatörsün.

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

B'ler Çoğunluktaysa: Sağ Beyin (Bütünsel ve Sezgisel Algılayıcı)

Sen detaylara takılmak yerine büyük resme odaklanıyorsun. Dünyayı kelimelerle değil; renkler, ritimler, alanlar ve hislerle okuyorsun. Kurallar veya rotalar senin için sadece birer öneri; sen kendi sezgisel haritanı kullanıyorsun. Empati yeteneğin bir radar gibi çalışır.

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

Eşitse (Senkronize Beyin):

İki tarafı da o kadar entegre kullanıyorsun ki, bir şarkının hem sözlerindeki felsefeyi analiz edip hem de melodisindeki hüznü aynı anda tüm hücrelerinde hissedebiliyorsun.

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

Sağ beyin/sol beyin baskınlığı konusunda davranış analizine dayanan testler de oldukça popüler.

İşte bu testlerden biri:

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

1. Parmakları Kenetleme: Ellerinizi birbirine kenetleyin. Hangi elinizin başparmağı üstte kalıyor?

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

Sağ parmak üstte = Sol Beyin

Sol parmak üstte = Sağ Beyin

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

2. Göz Kırpma: Tek gözünüzle bir hedefe nişan alın. Hangi gözünüzü kapatıyorsunuz?

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

Kapanan göz sol = Sağ Beyin

Kapanan göz sağ = Sol Beyin

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

3. Kolları Kavuşturma: Kollarınızı göğsünüzde bağlayın. Hangi kolunuz üstte?

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

Sağ kol üstte = Sağ Beyin

Sol kol üstte = Sol Beyin

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

4. El Çırpma: Ellerinizle alkışlayın. Hangi elinizle diğerine vuruyorsunuz?

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

Sağ el aktif = Sol Beyin

Sol el aktif = Sağ Beyin

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

5. Bacak Bacak Üstüne Atma: Otururken bacağınızı diğerinin üstüne atın. Hangi bacağınız üstte?

Bu 5 Soruluk Test Beyninizin Hangi Tarafının Baskın Olduğunu Gösteriyor

Sağ bacak = Sol Beyin

Sol bacak = Sağ Beyin