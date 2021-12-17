Bu 86 model Tofaş Kartal Türkiye’de tek! Bursalı usta: Çıraklık hayalimi gerçekleştirdim

Son yıllarda bir dönemin efsane otomobilleri Murat 124, Murat 131, Tofaş Doğan SLX, Tofaş Şahin ve Tofaş Kartal otomobil modelleri ile ilgili ilginç işlere imza atılıyor. Türk ustalar da Youtube, Twitter, İnstagram gibi sosyal medya mecralarından hünerlerini sergilemeyi ihmal etmiyor. Bursalı oto sanayii ustası Soydan Demir, görenleri şaşkına çeviren bir haberle gündeme geldi. 50 bin TL harcayarak çocukluk hayalini gerçekleştiren Demir, 2 yıl boyunca bu uğurda emek verdi. Demir " Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" dedi. 86 model Tofaş Kartal aracın son halini görenler bir daha bakıyor...

Bursalı usta Sosydan Demir'in çıraklığında bir hayali vardı. Yılalrca çalışıp didindi ve otomobil tamiri ustası oldu. Şimdi sıra hayalini gerçekleştirmeye gelmişti. Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini kamyonete çevirdi. Görenler şaştı kaldı. Bakın Demir bunu nasıl başardı...

TRAFİĞE ÇIKANA KADAR 2 YIL EMEK VERDİ Aracın yapımından trafiğe çıkmasına kadar 2 yıl çalıştığını belirten Demir,

"Çocukluk hayalime kavuştum. Bu aracı yapmam 50 bin lirayı buldu" dedi. Kentte küçük yaşlardan beri otomobil tamirciliği yapan Soydan Demir, o dönemlerde kendi proje aracını üretmenin hayalini kurdu. 20 yıl otomobil yetkili servislerinde çalışan Demir, daha sonra işinden ayrılarak kendi tamir atölyesini açtı.

PROJEYİ ÇİZDİ İŞE KOYULDU Soydan, atölyesinde çocukluk hayali olan 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini çift kabin kamyonete çevirmek için proje çizdi. Çalışmalara başlayan Demir, yaklaşık 35 bin lira harcayarak projeyi 2 yılda tamamladı. Soydan, 3 kapılı çift kabin kamyoneti ruhsata işletmek için ise yaklaşık 15 bin lira harcadı.