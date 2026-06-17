Bu akşam gün batımından hemen sonra başlıyor: Sakın kaçırmayın! Gökyüzünde 3 tanesi birden...

GÖKYÜZÜNDE 3 GEZEGEN BİRDEN

İnce hilal şeklindeki Ay, gökyüzünün en parlak gezegenlerinden biri olan Venüs ile yan yana gelecek. Bu büyüleyici ikiliye batı gökyüzünde parlayan Jüpiter ve güneşten en uzak noktasına ulaşan sönük Merkür eşlik edecek.