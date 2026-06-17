Trend Galeri Trend Yaşam Bu akşam gün batımından hemen sonra başlıyor: Sakın kaçırmayın! Gökyüzünde 3 tanesi birden...

Bu akşam gün batımından hemen sonra başlıyor: Sakın kaçırmayın! Gökyüzünde 3 tanesi birden...

17 Haziran bu akşam gün batımından hemen sonra gökyüzü, nadir görülen gezegen hizalanmalarından birine sahne olarak adeta görsel bir şölene dönüşecek. İnce hilal şeklindeki Ay'ın yanına dizilecek olan Venüs, Jüpiter ve Merkür, astronomi meraklılarına kaçırılmayacak bir gökyüzü tiyatrosu sunacak.

Giriş Tarihi: 17.06.2026 16:51
Bu akşam gün batımından hemen sonra başlıyor: Sakın kaçırmayın! Gökyüzünde 3 tanesi birden...

17 Haziran bu akşam gün batımından yaklaşık 40 dakika sonra batı ufkuna bakanlar muhteşem bir manzara ile karşılaşacak.

Bu akşam gün batımından hemen sonra başlıyor: Sakın kaçırmayın! Gökyüzünde 3 tanesi birden...

GÖKYÜZÜNDE 3 GEZEGEN BİRDEN

İnce hilal şeklindeki Ay, gökyüzünün en parlak gezegenlerinden biri olan Venüs ile yan yana gelecek. Bu büyüleyici ikiliye batı gökyüzünde parlayan Jüpiter ve güneşten en uzak noktasına ulaşan sönük Merkür eşlik edecek.

Bu akşam gün batımından hemen sonra başlıyor: Sakın kaçırmayın! Gökyüzünde 3 tanesi birden...

Bu akşamki gözlemin en büyüleyici detaylarından biri de "Dünya ışığı" (Earthshine) etkisi olacak. Ay'ın güneş almayan karanlık yüzeyi, Dünya'dan yansıyan ışıklar sayesinde hafifçe parlayacak ve teleskoba gerek kalmaksızın çıplak gözle izlenebilecek hoş bir parıltı oluşturacak.

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Bu akşam gün batımından hemen sonra başlıyor: Sakın kaçırmayın! Gökyüzünde 3 tanesi birden...

MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ BÜYÜK HAZİRAN GÜNDÖNÜMÜ YAKLAŞIYOR

Haziran ayındaki gökyüzü hareketliliği sadece bu akşamla sınırlı kalmıyor; 21 Haziran 2026 günü küresel saatle 08:25'te (TSİ 11:25) Haziran Gündönümü gerçekleşecek.

Bu akşam gün batımından hemen sonra başlıyor: Sakın kaçırmayın! Gökyüzünde 3 tanesi birden...

Bu dönüm anı, Kuzey Yarımküre'de yaşayanlar için yılın en uzun gününü ve en kısa gecesini müjdelerken, Güney Yarımküre'de ise tam tersi yaşanacak.

Bu akşam gün batımından hemen sonra başlıyor: Sakın kaçırmayın! Gökyüzünde 3 tanesi birden...

Hemen ardından 22 ve 23 Haziran akşamlarında Ay, Başak takımyıldızının en parlak yıldızı Spica'ya yaklaşacak.

Bu akşam gün batımından hemen sonra başlıyor: Sakın kaçırmayın! Gökyüzünde 3 tanesi birden...

ÇİLEK DOLUNAYI

Haziran ayının son büyük gökyüzü olayı ise 29 Haziran'da gerçekleşecek olan ve 2026 yılının art arda gelen 3 mikro dolunayından sonuncusu unvanını taşıyan "Çilek Dolunayı" olacak.

Bu akşam gün batımından hemen sonra başlıyor: Sakın kaçırmayın! Gökyüzünde 3 tanesi birden...

HAZİRAN AYI GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN

17-19 Haziran (Akşam): Gün batımından sonra batı ufkunda Ay, Venüs, Jüpiter ve sönük Merkür'ü yan yana yakalayın. 18 ve 19 Haziran'da Ay, Aslan takımyıldızının kalbi Regulus'un yakınında olacak.

Bu akşam gün batımından hemen sonra başlıyor: Sakın kaçırmayın! Gökyüzünde 3 tanesi birden...

21 Haziran (Gündönümü ve ilk dördün): Yılın en uzun gününü yaşarken, gün batımında gökyüzünde dik açıyla yükselen ilk dördün evresindeki Ay'ı izleyin.

Bu akşam gün batımından hemen sonra başlıyor: Sakın kaçırmayın! Gökyüzünde 3 tanesi birden...

26-28 Haziran (Gece): Büyüyen hilal şeklindeki Ay, Akrep'in kalbi olan yakut kırmızısı dev yıldız Antares'in ve Samanyolu'nun merkezini işaret eden Çaydanlık yıldız kümesinin yanından geçecek.

Bu akşam gün batımından hemen sonra başlıyor: Sakın kaçırmayın! Gökyüzünde 3 tanesi birden...

29 Haziran (Çilek Dolunayı): Dünya'ya en uzak konumda gerçekleşecek olan yılın son mikro dolunayının doğudan yükselişine şahit olun.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör