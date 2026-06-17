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Bu akşam gün batımından hemen sonra başlıyor: Sakın kaçırmayın! Gökyüzünde 3 tanesi birden...
Bu akşam gün batımından hemen sonra başlıyor: Sakın kaçırmayın! Gökyüzünde 3 tanesi birden...
17 Haziran bu akşam gün batımından hemen sonra gökyüzü, nadir görülen gezegen hizalanmalarından birine sahne olarak adeta görsel bir şölene dönüşecek. İnce hilal şeklindeki Ay'ın yanına dizilecek olan Venüs, Jüpiter ve Merkür, astronomi meraklılarına kaçırılmayacak bir gökyüzü tiyatrosu sunacak.
Giriş Tarihi: 17.06.2026 16:51