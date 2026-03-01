Trend Galeri Trend Yaşam Bu akşam televizyonda neler var? 1 Mart 2026 Pazar ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda neler var? 1 Mart 2026 Pazar ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi programların ve dizilerin ekrana geleceğini merak edenler kanalların yayın listelerini takip ediyor. Bu kapsamda, bu akşam televizyonda neler var sorusu yanıt arıyor. İşte tüm kanalların güncel yayın akışı ve günün dizileri.

Giriş Tarihi: 01.03.2026 15:53 Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 15:55
Televizyon izleyicileri için günün programları belli oldu. Sabah kuşağından geceye kadar tüm diziler, yarışmalar, haber bültenleri ve özel yayınlar, kanal kanal listelendi. İşte 1 Mart 2026 Pazar ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV yayın akışı;

ATV YAYIN AKIŞI
06:40 Zembilli
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Kuruluş Orhan
13:15 Dizi TV
14:10 A.B.İ.
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 atv Ana Haber
20:00 Aynı Yağmurun Altında
23:45 Kuruluş Orhan
02:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TRT1 YAYIN AKIŞI
07:08 İstiklal Marşı
07:10 Kalk Gidelim
10:30 Kur'an'ın Mesajı
11:00 Hızır
11:45 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Vefa Sultan
15:30 Kur'an'ın Mesajı
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ramazan Sevinci
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
00:15 Vefa Sultan
01:30 Sessizlik
02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:40 Sahur Bereketi
06:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Pazar Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Eşref Rüya
18:00 Bir Ramazan Akşamı
19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Beyaz'la Joker
23:15 Müslüm
01:30 Beyaz'la Joker
04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
06:30 5N1K

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Gönülden Gönüle
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
14:45 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Rüya Gibi
00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
02:15 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Sevdiğim Sensin
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Pelin ve Tahsin Mutfakta
16:30 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Sevdiğim Sensin
02:00 Sefirin Kızı
04:00 Ateşböceği
05:00 Aramızda Kalsın