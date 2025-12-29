Bu bardakları sakın bulaşık makinesinde yıkamayın! Meğer öyle bir hasara yol açıyormuş ki…

Bulaşık makinesi kullanımı mutfak hijyeninin temel taşlarından biri olsa da, her şeyi makineye atmak sandığınızdan daha büyük sorunlara yol açabilir. Pratiklik adına yaptığımız bazı temizlik hataları, aslında görünmeyen tehlikelere kapı aralıyor. Uzmanlar, mutfaklarda çok sık bulunan ancak makineyle temas ettiğinde ciddi zarar gören spesifik bir bardak türüne dikkat çekiyor. Bu bardağı makinede yıkamak, sadece ürünün estetik görünümünü bozmakla kalmıyor, aynı zamanda yüzeyde oluşan hasarlar nedeniyle hijyen riskleri de oluşturabiliyor. Peki, uzmanların "sakın makineye atmayın" dediği o bardak hangisi ve neden mutlaka elde yıkanması gerekiyor?