Bu bardakları sakın bulaşık makinesinde yıkamayın! Meğer öyle bir hasara yol açıyormuş ki…

Bulaşık makinesi kullanımı mutfak hijyeninin temel taşlarından biri olsa da, her şeyi makineye atmak sandığınızdan daha büyük sorunlara yol açabilir. Pratiklik adına yaptığımız bazı temizlik hataları, aslında görünmeyen tehlikelere kapı aralıyor. Uzmanlar, mutfaklarda çok sık bulunan ancak makineyle temas ettiğinde ciddi zarar gören spesifik bir bardak türüne dikkat çekiyor. Bu bardağı makinede yıkamak, sadece ürünün estetik görünümünü bozmakla kalmıyor, aynı zamanda yüzeyde oluşan hasarlar nedeniyle hijyen riskleri de oluşturabiliyor. Peki, uzmanların "sakın makineye atmayın" dediği o bardak hangisi ve neden mutlaka elde yıkanması gerekiyor?

Giriş Tarihi: 29.12.2025 16:33
Mutfakta sıklıkla kullandığımız bulaşık makinesi, her ne kadar kirli bulaşıkları yıkamak konusunda işimizi kolaylaştırsa da her ürünü yıkamak konusunda yetenekli olmuyor.

Sıradan bir temizlik rutininin, yapılan bazı hatalar ile görünmeyen risklere yol açtığını biliyor muydunuz? İşte uzmanından bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken o bardak türü…

BU BARDAKLARI SAKIN BULAŞIK MAKİNESİNE ATMAYIN!

Bulaşık makineleri yüksek sıcaklıkta su ve güçlü deterjanlarla çalışır. Bu kombinasyon, cam bardakların yüzeyinde geri dönüşü olmayan hasarlar oluşmasına neden olabilir.

Yüksek su ısısı ve deterjanın kimyasal etkisi, cam yüzeyde mikroskobik aşınmalara ve 'etching' adı verilen kalıcı matlaşmaya neden olabilir. İşin kötü tarafı ise bir kere meydana gelen bu hasarın geri dönüşünün olmaması.

CAMIN YÜZEYİNİ MAHVEDİYOR

Uluslararası temizlik uzmanları da kristal ve ince cam eşyaların yüksek ısı, sert deterjanlar ve güçlü su basıncı ile temizlik sağlayan bulaşık makinesinde yıkanmasının camın yüzeyinin bozulmasına neden olabileceğini belirtti.

Bu durum; çizilme, çatlama, parlaklığın kaybı ve dayanıklılığın azalması gibi sorunlara yol açabiliyor.

'Glassware etching' olarak bilinen bu süreç; cam yüzeyine sıcak su, kimyasal deterjan ve suyun mineral yapısının etkisiyle küçük pürüzler bırakıyor.

Böylece bardaklar zamanla bulutlu veya mat bir görünüme kavuşuyorlar.

Uzman temizlikçiler ise bu durumun aslında cam yüzeyinde kimyasal bir aşınma meydana getirdiğini ve bunun geri dönüşü olmayan bir durum olduğunu açıklıyor.


BU HATA SIK SIK TEKRARLANIYOR

Uzmanlar, cam ve kristal bardakları yüksek sıcaklıkta yıkamanın ve sert deterjanlar kullanmanın cam bardaklarda mikroskobik çizikler oluşturabileceğini ortaya koyuyor.

Bu çizikler zamanla büyüyerek camın yapısal bütünlüğünün zayıflamasına yol açıyor. Ek olarak uzmanlar, bulaşık makinesinin kolaylığı pratiklik sağlasa da, camın uzun ömürlü olması için özellikle ince cam bardaklarında daha nazik bir temizleme yöntemi olan elde yıkama ile temizlenmesini tavsiye ediyor.