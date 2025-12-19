Trend Galeri Trend Yaşam Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Görsel algı uzmanlarını bile şaşırtan bu optik illüzyon, sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Karmaşık mermer gölgelerinin arasına ustaca gizlenmiş gözlüğü bulmak herkesin harcı değil.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 15:45
Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Mermerin doğal dokusu ve renk geçişleri, gözlüğün hatlarını o kadar iyi kamufle etmiş ki, beynimiz bu iki nesneyi birbirinden ayırt etmekte zorlanıyor. İlk bakışta sadece sıradan bir mermer zemin gibi görünen bu karede aslında bir güneş gözlüğü saklı.

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Bu optik illüzyon testi kolay gibi gözükse de oldukça dikkat gerektiriyor. Mermerin desenleri gözlüğü mükemmel bir biçimde kamufle ediyor. Bu fotoğrafa bakanların %99'u gözlüğü ilk bakışta kaçırıyor!

Peki, siz mermerin üzerindeki gözlüğü 5 saniyede bulabilecek misiniz?

İşte sosyal medyanın en çok konuştuğu o dikkat ve zeka testleri.

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Dikkat testinin ustaları çıtayı giderek yukarılara taşıyor. Bakalım bu dikkat testinde başarılı olabilecek misiniz? (Cevaplar galerinin sonunda)

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Halının üzerinde duran telefon nerede?

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Bu resimde de bir poker pulu saklı.

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Bu resimdeki kalem nerede?

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Hangi kedi diğerlerinden farklı görünüyor?

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Çiftler arasından farklı olanı bulun.

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Farklı olan resmi bulun.

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Hangi at diğerleri gibi değil?

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.

İşte yanıtları;

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Mermerin kamufle ettiği gözlük;

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Tekli koltuklar;

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Halıda gizli telefon;

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Poker pulu;

Bu Fotoğrafta Bir Gözlük Var! Çok Az Kişi 5 Saniyede Bulabiliyor...

Resimdeki kalem;

