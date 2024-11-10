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Bu isim sadece bir kişide var! TÜİK açıkladı: "En çok kullanılan isim..." -

Türkiye'nin en çok kullanılan isimlerinin yanı sıra "en ilginç" isimleri de ortaya çıktı. TÜİK tarafından her yıl açıklanan verilere göre, yeni doğmuş bebeklere en çok verilen kız ve erkek isimleri oldukça şaşırttı. Tahmin edenler, en çok tercih edilen isimler konusunda yanılabilir. Bazı isimler ise yalnızca bir bebeğe verildiği öğrenildi. Türkiye'nin en çok tercih edilen ismi hangisi? Yalnızca bir bebeğe verilen ve işte en çok koyulan isimler...

Giriş Tarihi: 10.11.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 08:22
Bu isim sadece bir kişide var! TÜİK açıkladı: En çok kullanılan isim... -

2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nüfus kütüklerine kaydedildi. Bu bebeklere koyulan isimler ise büyük dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Bu isim sadece bir kişide var! TÜİK açıkladı: En çok kullanılan isim... -

BU İSİMLER SADECE BİR BEBEKTE VAR

Bu isim sadece bir kişide var! TÜİK açıkladı: En çok kullanılan isim... -

2022 verileri yalnızca bir bebeğe koyulan isimler oldukça dikkat çekti. Bunlar;

  • Azra Akel,
  • Elif Evin,
  • Irmak Dila,
  • Kerem Akil,
  • Dilara Hayat,
  • Eylül Feza,
  • Oğuz Umut,
  • Tuna Mete ve
  • Kağan Celal

Bu isim sadece bir kişide var! TÜİK açıkladı: En çok kullanılan isim... -

15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum meydana geldi.

Bu isim sadece bir kişide var! TÜİK açıkladı: En çok kullanılan isim... -

BEBEKLERE EN ÇOK KOYULAN İSİMLER HANGİSİ?

Genellikle en popüler erkek ismi Yusuf olsa da bu yılki verileri tahmin edenler yanıldı. Bu yıl en popüler erkek ismi Alparslan oldu kızlarda ise ilk sırada tahmin edildiği gibi Zeynep var.

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