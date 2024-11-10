Bu isim sadece bir kişide var! TÜİK açıkladı: "En çok kullanılan isim..." -
Türkiye'nin en çok kullanılan isimlerinin yanı sıra "en ilginç" isimleri de ortaya çıktı. TÜİK tarafından her yıl açıklanan verilere göre, yeni doğmuş bebeklere en çok verilen kız ve erkek isimleri oldukça şaşırttı. Tahmin edenler, en çok tercih edilen isimler konusunda yanılabilir. Bazı isimler ise yalnızca bir bebeğe verildiği öğrenildi. Türkiye'nin en çok tercih edilen ismi hangisi? Yalnızca bir bebeğe verilen ve işte en çok koyulan isimler...
Giriş Tarihi: 10.11.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 08:22