Bu isim sadece bir kişide var! TÜİK açıkladı: "En çok kullanılan isim..."

BEBEKLERE EN ÇOK KOYULAN İSİMLER HANGİSİ?

Genellikle en popüler erkek ismi Yusuf olsa da bu yılki verileri tahmin edenler yanıldı. Bu yıl en popüler erkek ismi Alparslan oldu kızlarda ise ilk sırada tahmin edildiği gibi Zeynep var.