Bu isim tek kişiye ait: TÜİK açıkladı, İşte Türkiye’nin en popüler isimleri

TÜİK'in paylaştığı isim verileri, Türkiye'deki isim tercihlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Listede milyonlarca kişinin taşıdığı popüler isimlerin yanı sıra, ülkede yalnızca tek bir kişide bulunan isim de dikkat çekti. En çok kullanılan isimlerden en nadir olanlara kadar uzanan bu veriler, Türkiye'nin isim haritasını ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 09:35 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:38
Türkiye'de hangi isimler zirvede, hangileri yok denecek kadar az? TÜİK'in açıkladığı güncel veriler, isim tercihlerindeki çarpıcı tabloyu ortaya çıkardı.

Milyonlarca kişinin taşıdığı klasik isimlerin yanında, ülkede yalnızca bir kişiye ait olan isim ise büyük şaşkınlık yarattı.

İşte Türkiye'nin en popüler ve en nadir isimleri…

İşte Türkiye genelinde en çok tercih edilen 10 erkek bebek ismi;
İSİM Sayı Sıra
ALPARSLAN 8.088 1
GÖKTUĞ 5.683 2
YUSUF 4.880 3
METEHAN 4.762 4
ÖMER ASAF 4.244 5
KEREM 4.207 6
ASLAN 3.920 7
ÖMER 3.869 8
MİRAÇ 3.743 9
EYMEN 3.676 10
İşte Türkiye genelinde en çok tercih edilen 10 kız bebek ismi;
İSİM Sayı Sıra
DEFNE 7.466 1
ASEL 7.347 2
ZEYNEP 6.540 3
ASYA 5.041 4
GÖKÇE 4.759 5
ZÜMRA 4.685 6
ELİF 4.203 7
ELİSA 4.197 8
LİNA 3.655 9
DURU 3.389 10
İSTANBUL'DA İLK SIRADA ALPARSLAN VE DEFNE VAR

İstanbul'da en çok tercih edilen 10 erkek bebek ismi Alparslan, Aslan, Kerem, Metehan, Göktuğ, Atlas, Ömer, Aras, Yusuf ve Ömer Asaf olurken kız bebek ismi ise Defne, Asel, Asya, Zeynep, Duru, Zümra, Lina, Elisa, Alya, ve İnci oldu.

ANKARA'DA DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN İSİM DEĞİŞMEDİ

Ankara'da en çok tercih edilen 10 erkek bebek ismi Alparslan, Göktuğ, Kerem, Metehan, Aslan, Ömer Asaf, Atlas, Aybars, Aras, Yusuf olurken kız bebek ismi ise Defne, Asel, Asya, Zeynep, Gökçe, Duru, Umay, İnci, Zümra, Doğa oldu.

İZMİR EN ÇOK ASLAN İSMİNİ SEVDİ

İzmir'de en çok tercih edilen 10 erkek bebek ismi Aslan, Alparslan, Atlas, Kuzey, Göktuğ, Metehan, Aras, Kerem, Ege, Miran olurken kız bebek ismi ise Defne, Asel, Asya, Doğa, Zeynep, Duru, Umay, Ada, Alya, Lina ve Gökçe oldu.

En çok tercih edilen kız bebek isimleri:

Defne - 7 bin 661 bebek

Asel - 7 bin 554 bebek

Zeynep - 6 bin 722 bebek

Asya - 5 bin 167 bebek

Gökçe - 4 bin 838 bebek

En çok tercih edilen erkek bebek isimleri:

Alparslan - 8 bin 304 bebek

Göktuğ - 5 bin 796 bebek

Yusuf - 5 bin 34 bebek

Metehan - 4 bin 878 bebek

Ömer Asaf - 4 bin 349 bebek

BU İSİMLER YALNIZCA BİR BEBEĞE VERİLDİ

Öte yandan, bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi.

Veriler yalnızca 1 bebeğe verilen isimleri de ortaya çıkardı.

Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri oldukça dikkat çekti.

BU İSİM DÜNYADA SADECE BİR KİŞİDE VAR

Öte yandan, dünya üzerinde en çok ve en az tercih edilen isimler de dikkat çekiyor.

Örneğin, İngiltere'nin Northampton kentinde yaşayan Lisa ve Richard James Morphy çifti, yıllardır bir kız çocukları olmayı hayal ediyordu. 45 yaşındaki Lisa, üç erkek çocuğunun ardından nihayet hayallerine kavuştu.

Lisa, oğlunun isim önerisiyle radikal bir karar aldı.

Kızına Snow White (Pamuk Prenses) ismini veren Lisa, "Oğlum, adını Snow-White (Pamuk Prenses) koyalım dediğinde harika bir fikir olduğunu düşünmüştüm. Herkes deli olduğumu söyledi ama ben kararımdan vazgeçmedim" diye anlattı.

Şu anda 5 yaşında olan Snow White'ın ismini çok sevdiğini sözlerine ekleyen anne, "İnsanlar ona Snow deyince hemen düzeltip tam adını söylüyor ve kendisini prenses olarak tanıtıyor" dedi.

Ülkelere Göre En Popüler İsimler

Afganistan: Mohammad – Erkek

Arnavutluk: Amelia – Kadın

Cezayir: Mohamed – Erkek

Angola: Miguel – Erkek

Arjantin: Santiago – Erkek

Avustralya: Oliver – Erkek

Avusturya: Anna – Kadın

Azerbaycan: Yusif – Erkek

Bahreyn: Fatima – Kadın

Bangladeş: Akter – Kadın

Barbados: Jaden – Erkek

Belarus: Anastasia – Kadın

Belçika: Emma – Kadın

Bolivya: Sofia – Kadın

Brezilya: Miguel – Erkek

Bulgaristan: Georgi – Erkek

Kanada: Liam – Erkek

Orta Afrika Cumhuriyeti: Marie – Kadın

Şili: Santiago – Erkek

Çin: Wei – Erkek

Kolombiya: Santiago – Erkek

Hırvatistan: Luka – Erkek

Küba: Jose – Erkek

Kıbrıs: Andreas – Erkek

Çekya: Jakub – Erkek

Danimarka: William – Erkek

Mısır: Mohamed – Erkek

Etiyopya: Tesfaye – Erkek

Finlandiya: Aino – Kadın

Fransa: Gabriel – Erkek

Gürcistan: Nino – Kadın

Almanya: Noah – Erkek

Gana: Kofi – Erkek

Yunanistan: Maria – Kadın

Macaristan: Bence – Erkek

İzlanda: Jón – Erkek

Hindistan: Aarav – Erkek

Endonezya: Rizky – Erkek

İran: Mohammad – Erkek

Irak: Ali – Erkek

İrlanda: Jack – Erkek

İtalya: Leonardo – Erkek

Jamaika: Jaden – Erkek

Japonya: Ren – Erkek

Ürdün: Mohammad – Erkek

Kazakistan: Alikhan – Erkek

Kırgızistan: Timur – Erkek

Lüksemburg: Emma – Kadın

Madagaskar: Jean – Erkek

Maldivler: Mohamed – Erkek

Moldova: Ion – Erkek

Monako: Louis – Erkek

Moğolistan: Batbayar – Erkek

Karadağ: Luka – Erkek

Fas: Mohamed – Erkek

Mozambik: Joao – Erkek

Namibya: Johannes – Erkek

Nepal: Suman – Erkek

Hollanda: Noah – Erkek

Yeni Zelanda: Oliver – Erkek

Norveç: Jakob – Erkek

Umman: Ahmed – Erkek

Pakistan: Ahmed – Erkek

Filistin: Mohammad – Erkek

Panama: Juan – Erkek

Paraguay: Juan – Erkek

Peru: Jose – Erkek

Filipinler: Dela Cruz – Erkek

Polonya: Jakub – Erkek

Portekiz: Francisco – Erkek

Katar: Mohamed – Erkek

Romanya: Andrei – Erkek

Rusya: Alexander – Erkek

Ruanda: Jean – Erkek

Suudi Arabistan: Mohammed – Erkek

Senegal: Mamadou – Erkek

Sırbistan: Nikola – Erkek

Seyşeller: Jean – Erkek

Singapur: Ethan – Erkek

Slovakya: Jakub – Erkek

Slovenya: Luka – Erkek

Somali: Mohamed – Erkek

Güney Afrika: Junior – Erkek

Güney Kore: Min-Jun – Erkek

İspanya: Hugo – Erkek

Sri Lanka: Kavindu – Erkek

Sudan: Ahmed – Erkek

Surinam: Ricardo – Erkek

İsveç: William – Erkek

İsviçre: Noah – Erkek

Tayvan: Chia-Hao – Erkek

Tanzanya: John – Erkek

Tayland: Nattapong – Erkek

Tunus: Mohamed – Erkek

Türkiye: Yusuf – Erkek

Türkiye: Defne- Kadın

Uganda: Emmanuel – Erkek

Ukrayna: Oleksandr – Erkek

Birleşik Arap Emirlikleri: Mohamed – Erkek

Birleşik Krallık: Muhammad – Erkek

Amerika Birleşik Devletleri: Liam – Erkek

Uruguay: Juan – Erkek

Özbekistan: Alisher – Erkek

Venezuela: Luis – Erkek

Vietnam: Nguyen – Erkek

Yemen: Ahmed – Erkek

Zambiya: Blessing – Erkek

Zimbabve: Tendai – Erkek

Yıllara Göre Ülkemizdeki En Popüler Kadın ve Erkek İsimleri

İşte 1950 yılından beri ülkemizde en çok tercih edilen isimler...

1960 yılında Mesut, Fahrettin, Satı, Zahide, Tülay gibi isimler revaçtaydı...