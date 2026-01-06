Bu isim tek kişiye ait: TÜİK açıkladı, İşte Türkiye’nin en popüler isimleri

TÜİK'in paylaştığı isim verileri, Türkiye'deki isim tercihlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Listede milyonlarca kişinin taşıdığı popüler isimlerin yanı sıra, ülkede yalnızca tek bir kişide bulunan isim de dikkat çekti. En çok kullanılan isimlerden en nadir olanlara kadar uzanan bu veriler, Türkiye'nin isim haritasını ortaya koydu.
İşte Türkiye genelinde en çok tercih edilen 10 erkek bebek ismi;
|İSİM
|Sayı
|Sıra
|ALPARSLAN
|8.088
|1
|GÖKTUĞ
|5.683
|2
|YUSUF
|4.880
|3
|METEHAN
|4.762
|4
|ÖMER ASAF
|4.244
|5
|KEREM
|4.207
|6
|ASLAN
|3.920
|7
|ÖMER
|3.869
|8
|MİRAÇ
|3.743
|9
|EYMEN
|3.676
|10
İşte Türkiye genelinde en çok tercih edilen 10 kız bebek ismi;
|İSİM
|Sayı
|Sıra
|DEFNE
|7.466
|1
|ASEL
|7.347
|2
|ZEYNEP
|6.540
|3
|ASYA
|5.041
|4
|GÖKÇE
|4.759
|5
|ZÜMRA
|4.685
|6
|ELİF
|4.203
|7
|ELİSA
|4.197
|8
|LİNA
|3.655
|9
|DURU
|3.389
|10