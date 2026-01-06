Bu isim tek kişiye ait: TÜİK açıkladı, İşte Türkiye’nin en popüler isimleri

BU İSİM DÜNYADA SADECE BİR KİŞİDE VAR

Öte yandan, dünya üzerinde en çok ve en az tercih edilen isimler de dikkat çekiyor.

Örneğin, İngiltere'nin Northampton kentinde yaşayan Lisa ve Richard James Morphy çifti, yıllardır bir kız çocukları olmayı hayal ediyordu. 45 yaşındaki Lisa, üç erkek çocuğunun ardından nihayet hayallerine kavuştu.

Lisa, oğlunun isim önerisiyle radikal bir karar aldı.

Kızına Snow White (Pamuk Prenses) ismini veren Lisa, "Oğlum, adını Snow-White (Pamuk Prenses) koyalım dediğinde harika bir fikir olduğunu düşünmüştüm. Herkes deli olduğumu söyledi ama ben kararımdan vazgeçmedim" diye anlattı.

Şu anda 5 yaşında olan Snow White'ın ismini çok sevdiğini sözlerine ekleyen anne, "İnsanlar ona Snow deyince hemen düzeltip tam adını söylüyor ve kendisini prenses olarak tanıtıyor" dedi.