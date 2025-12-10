Bu İsim Türkiye’de Tek Bir Kişide Var… İşte TÜİK’in Son Verileri İle En Popüler İsimler

Maldivler: Mohamed – Erkek
Moldova: Ion – Erkek
Monako: Louis – Erkek
Moğolistan: Batbayar – Erkek
Karadağ: Luka – Erkek
Fas: Mohamed – Erkek
Mozambik: Joao – Erkek
Namibya: Johannes – Erkek
Nepal: Suman – Erkek
Hollanda: Noah – Erkek
Yeni Zelanda: Oliver – Erkek
Norveç: Jakob – Erkek
Umman: Ahmed – Erkek
Pakistan: Ahmed – Erkek
Filistin: Mohammad – Erkek
Panama: Juan – Erkek
Paraguay: Juan – Erkek
Peru: Jose – Erkek
Filipinler: Dela Cruz – Erkek
Polonya: Jakub – Erkek
Portekiz: Francisco – Erkek
Katar: Mohamed – Erkek
Romanya: Andrei – Erkek
Rusya: Alexander – Erkek
Ruanda: Jean – Erkek
Suudi Arabistan: Mohammed – Erkek
Senegal: Mamadou – Erkek
Sırbistan: Nikola – Erkek
Seyşeller: Jean – Erkek
Singapur: Ethan – Erkek
Slovakya: Jakub – Erkek
Slovenya: Luka – Erkek
Somali: Mohamed – Erkek
Güney Afrika: Junior – Erkek
Güney Kore: Min-Jun – Erkek
İspanya: Hugo – Erkek
Sri Lanka: Kavindu – Erkek
Sudan: Ahmed – Erkek
Surinam: Ricardo – Erkek
İsveç: William – Erkek
İsviçre: Noah – Erkek
Tayvan: Chia-Hao – Erkek
Tanzanya: John – Erkek
Tayland: Nattapong – Erkek
Tunus: Mohamed – Erkek
Türkiye: Yusuf – Erkek
Türkiye: Defne- Kadın
Uganda: Emmanuel – Erkek
Ukrayna: Oleksandr – Erkek
Birleşik Arap Emirlikleri: Mohamed – Erkek
Birleşik Krallık: Muhammad – Erkek
Amerika Birleşik Devletleri: Liam – Erkek
Uruguay: Juan – Erkek
Özbekistan: Alisher – Erkek
Venezuela: Luis – Erkek
Vietnam: Nguyen – Erkek
Yemen: Ahmed – Erkek
Zambiya: Blessing – Erkek
Zimbabve: Tendai – Erkek