Bu isimleri ilk kez duyacaksınız! İşte Osmanlı döneminde şehirlerin adları: Bazılarına çok şaşıracaksınız

Osmanlı arşivlerinde saklı kalan şehir isimleri gün yüzüne çıkıyor. Bursa, Kütahya ve Çorum'un geçmişte hangi adlarla anıldığını öğrenince çok şaşıracaksınız! Peki Osmanlı döneminde şehirlerimizin isimleri neydi? İşte ilk kez duyacağınız o şehirlerin isimler...

Giriş Tarihi: 18.03.2026 21:44 Güncelleme Tarihi: 18.03.2026 21:47
Osmanlı dönemine ait kaynaklar, şehir isimlerinin tarihsel değişimini gözler önüne seriyor. Bursa, Kütahya ve Çorum'un eski adları dikkat çekici bilgiler sunuyor. İşte sizleri bir hayli şaşırtacak olan bazı şehirlerimizin eski adları…

KÜTAHYA

KOTİAEİON

ÇANKIRI

KENGIRI

ELAZIĞ

ELAZİZ

BURSA

HÜDAVENDİGAR

YOZGAT

BOZOK

HAKKARİ

ÇÖLEMERİK

SAMSUN

AMİSOS

KIRKLARELİ

KIRKKİLİSE

ERZİNCAN

GREKÇE ERİZA

GAZİANTEP

AYNTAB-ANTEP

VAN

TUŞBA

HATAY

HATTENA