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Bu kadar da olmaz! Kartondan Lamborghini yaptılar!

Bugatti'den Ferrari'ye, Lamborghini'den Maserati'ye kadar bazı markaların spor otomobilleri insanların hayallerini süslüyor. Sözünü ettiğimiz araçlar tasarımları, yüksek beygir güçleri, hızları ve sundukları konforla dikkatleri üstüne çekiyor. Tabii ki bahsettiğimiz spor otomobillerin fiyatları da yüksek. Bu yüzden herkese hitap etmiyorlar. Vietnamlı iki genç Lamborghini Aventador sahibi olmak istiyordu, ancak bu araç iki kafadar için pahalıydı. Gençler çılgın planlarını uygulamaya koyuldu ve kendi Lamborghini Aventador modelini yaptılar. Bu arabanın başka bir aracı, Lamborghini'ye çevirmek olduğunu düşünmeyin. Vietnamlı gençler kartondan Aventador yapmayı başardı.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 13:32
Bu kadar da olmaz! Kartondan Lamborghini yaptılar!

Vietnamlı iki genç arkadaşımız, Lamborghini'ye olan aşklarını dışa vurmak için ilginç bir projeye imza atmış. İtalyan süper otomobil üreticisinin dünya üzerinde en çok tanınan modeli olan Aventador, bu proje ile birlikte farklı bir platformda hayata geçmiş.

Bu kadar da olmaz! Kartondan Lamborghini yaptılar!

İlginç hikaye Youtube üzerinde replika süper otomobil ve motosikletlerin peşine düşen NHẾT TV'den geliyor. Son 18 aydır da bu Lamborghini Aventador SVJ üzerinde çalışan ekip, 150 cc'lik motosiklet motoru ile çalışan kartondan bir Lamborghini modeli üretmeyi başarmış.

Bu kadar da olmaz! Kartondan Lamborghini yaptılar!

Mart ayında başlayan proje ilk olarak çelikten özel üretim bir platforma kavuşmuş. Fakat aracın şasisini üretmek ekibin yaptığı en zor işlerden biri olmuş. Neredeyse hiç birikimleri olmayan ekip, bu şasiyi hurda parçalardan ve çöplerden üretmiş.

Bu kadar da olmaz! Kartondan Lamborghini yaptılar!

Ardından gövdenin inşasına başlayan ikilimiz, tamamen kartondan bir Lamborghini Aventador SVJ yaratmayı başarmış. Araç üzerindeki çalışmalar hala devam ediyor olsa da ortaya çıkan ürün hiç fena görünmüyor.

Bu kadar da olmaz! Kartondan Lamborghini yaptılar!

Vietnam'ın yağmurlu ve nemli havası karton Lamborghini'nin en büyük düşmanı olabilir. Öte yandan ekip bunu da düşünerek fiberglas materyaller ile aracın gövdesini sağlamlaştırmış. (Motor 1 TR)

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