Bu kedi bildiğiniz kediler gibi değil! Bilgisayarınızdaki tüm dosyaları şifreliyor ve karşılığında Bitcoin istiyor!

BlackCat diğer birçok fidye yazılımları gibi çalışıyor. Şirketleri, bireysel kullanıcıları hedef alıyor. Yazılım, dosyaları şifreliyor ve kurbandan Bitcoin veya Monero ile ödeme yapmasını istiyor. Eğer kullanıcı ödeme yapmazsa dosyalar çalınıp, sızdırılıyor ve kurbanın bilgisayarından siliniyor. Güvenlik araştırmacıları yaptığı açıklamada, BlackCat'in çok gelişmiş bir yazılım olduğunu belirtti.

Fidye yazılımlarının geliştirilip, yeni bir ad ile tekrardan ortaya çıkması klasik bir durum. Fakat uzmanlar kullanılan programlama dilinin farklı olduğunu belirterek, BlackCat'in Rust ile geliştirildiğini ve diğer fidye yazılımlarından ayrıldığını söylüyor.

Uzmanlar, bilgisayar korsanlarının Dlang, Go, Nim ve Rust gibi daha az bilinen programlama dilleriyle zararlı yazılımlar geliştirmeye başladığını belirtti. Bu gelişme kötü amaçlı yazılımların güvenlik katmanlarını atlatmasını, analizden kaçınmasını ve tersine mühendislik çabalarını zorlaştırmayı sağlıyor.

Güvenlik araştırmacıları, "Rust, C ve C++ gibi dillere göre daha yüksek performans elde etme imkanı sunuyor. Rust ile geliştirilen zararlı bir yazılım güvenlik önlemlerini fark edilmeden daha kolay şekilde atlatabiliyor. Konuyla ilgili olarak yetkililerle bağlantıya geçtik" dedi.