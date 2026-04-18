Trend Galeri Trend Yaşam Bu Kıraathaneye Girenler Gözlerine İnanamıyor! Meğer 40 Yıldır Duvarlarda 'Onları' Yaşatıyorlarmış...

Bu Kıraathaneye Girenler Gözlerine İnanamıyor! Meğer 40 Yıldır Duvarlarda 'Onları' Yaşatıyorlarmış...

Tokat Niksar'daki kıraathane görenleri hayrete düşürüyor. 1990 yılından beri vefat eden müşterilerin fotoğraflarının asıldığı 'Vefa Duvarı', yıllar sonra babasını gören bir müşterinin gözyaşlarıyla yeniden gündeme geldi. İşte 40 yıllık geleneğin hüzün dolu hikayesi...

Giriş Tarihi: 18.04.2026 14:27
Arasta Çarşısı'nda yarım asrı aşkın süredir hizmet veren kıraathane, sadece bir çay içme noktası değil aynı zamanda hatıraların yaşatıldığı bir buluşma alanı haline gelmiş durumda. İşletmeci baba-oğulun tam 40 yıldır titizlikle sürdürdüğü bu gelenek, gidenleri unutturmamak üzerine kurulu. Geçen yıl dükkana giren bir müşterinin, duvarda babasının fotoğrafını görünce yaşadığı o şok ise hikayenin ne kadar derin olduğunu kanıtlıyor.

"BİZ ÖLDÜKTEN SONRA HATIRAMIZ KALSIN"

Tokat'ın Niksar ilçesinde yarım asırdır hizmet veren bu kıraathane, sadece çay içilen bir mekan değil, adeta yaşayan bir müze. Her şey, 1990 yılında yaşlı bir müşterinin kurduğu o hüzünlü cümleyle başladı: "Biz öldükten sonra hatıramız kalsın."

O günden sonra kıraathanenin duvarları, vefat eden müşterilerin fotoğraflarıyla dolmaya başladı.

GEÇMİŞ İLE BUGÜN ARASINDAKİ DUYGUSAL KÖPRÜ

İşletmeci Mustafa Köksalan (59), babasından devraldığı bu mirası 40 yıldır büyük bir sadakatle yaşatıyor. Gelen müşterilerin duvarlardaki fotoğraflarda tanıdıklarını, akrabalarını hatta yıllar önce kaybettikleri dostlarını bulduklarını anlatan Köksalan, bu geleneğin insanları nasıl geçmişe götürdüğünü şu sözlerle özetliyor:

"Müşterilerimiz fotoğraflara bakıp eski günleri yad ediyor. Burası sadece bir dükkan değil, Niksar'ın hafızası."

DUVARDAKİ FOTOĞRAFI GÖRÜNCE DONUP KALDI!

Bu "vefa duvarı" zaman zaman mucizevi karşılaşmalara da sahne oluyor. Köksalan'ın aktardığına göre; geçtiğimiz yıl dükkana ilk kez gelen bir müşteri, duvarı incelerken bir anda donup kaldı. Hiç beklemediği bir anda karşısında babasının yıllar önce çekilmiş fotoğrafını gören müşteri, hem büyük bir hayret yaşadı hem de babasının hatırasının böyle bir mekanda yaşatılmasından dolayı duygulandı.

40 YILDIR HİÇ BOZULMAYAN GELENEK

Kendi isteğiyle fotoğraf getirenlerin veya ailesini onurlandırmak isteyenlerin taleplerini geri çevirmeyen Köksalan ailesi, Niksar'ın sosyal dokusunu bu duvarlarda saklıyor. Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki bu kıraathane, vefanın sadece bir semt adı olmadığını, Tokat'ın bir sokağında hala dipdiri yaşadığını tüm Türkiye'ye gösteriyor.

ESNAF KÜLTÜRÜNÜN EN DUYGUSAL ÖRNEĞİ

Niksar'daki bu özel kıraathane, yalnızca bir işletme olmanın ötesine geçerek toplumsal hafızayı canlı tutan bir mekana dönüşmüş durumda. Kıraathanede ölen müşterilerin fotoğrafları, geçmiş ile bugün arasında duygusal bir köprü kurarken, aynı zamanda kültürel bir mirasın da korunmasına katkı sağlıyor.

Yıllardır süregelen bu gelenek, hem esnaf kültürünün hem de mahalle dayanışmasının güçlü bir örneği olarak dikkat çekmeye devam ediyor.