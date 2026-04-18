Bu Kıraathaneye Girenler Gözlerine İnanamıyor! Meğer 40 Yıldır Duvarlarda ’Onları’ Yaşatıyorlarmış...

ESNAF KÜLTÜRÜNÜN EN DUYGUSAL ÖRNEĞİ

Niksar'daki bu özel kıraathane, yalnızca bir işletme olmanın ötesine geçerek toplumsal hafızayı canlı tutan bir mekana dönüşmüş durumda. Kıraathanede ölen müşterilerin fotoğrafları, geçmiş ile bugün arasında duygusal bir köprü kurarken, aynı zamanda kültürel bir mirasın da korunmasına katkı sağlıyor.

Yıllardır süregelen bu gelenek, hem esnaf kültürünün hem de mahalle dayanışmasının güçlü bir örneği olarak dikkat çekmeye devam ediyor.