Trend
Galeri
Trend Yaşam
Bu kış ayaklar konuşacak! İşte kombinlerin kaderini değiştiren 2026 bot ve çizme trendleri!
Bu kış ayaklar konuşacak! İşte kombinlerin kaderini değiştiren 2026 bot ve çizme trendleri!
Sezon bot ve çizmeler; stilinizin en güçlü tamamlayıcısı değil, doğrudan başrol oyuncusu... Diz üstü çizmelerden büzgülü modellere, kovboy botlardan süet dokulara, Z kuşağı'nın chunky tutkusundan, topuklu çizmelerin iddialı dönüşüne kadar kış modası; rahatlık, şıklık ve karakteri aynı potada eritiyor. Doğru kombinle seçilen bir bot ya da çizme, tüm görünümün havasını tek adımda değiştiriyor.
Giriş Tarihi: 14.02.2026 10:11