Trend Galeri Trend Yaşam Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

İş dünyası büyük bir dönüşümden geçiyor. Teknoloji, sağlık ve dijital sektörlerde bazı meslekler öne çıkarken, bazıları gözden düşüyor. Yapay zekaya göre 2026'nın en çok aranan ve en yüksek maaş sunan meslekleri belli oldu. İşte merak edilen o liste...

Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 09:43
Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

İşte 2026'nın en çok aranan meslekleri ve güncel maaşları

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

DİJİTAL PAZARLAMA UZMANI

25.000 – 80.000 TL

SEO ve reklam bilgisi olanlar öne çıkıyor

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

E-TİCARET UZMANI

25.000 – 70.000 TL

Online satış büyüdükçe değer kazanıyor

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Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

HEMŞİRE

74.000 TL (başlangıç)

Sağlık sektörü her zaman yüksek talepte

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

İÇERİK ÜRETİCİSİ (INFLUENCER / SOSYAL MEDYA)

20.000 – 200.000+ TL

Gelir tamamen kitleye bağlı (çok değişken)

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

MEMUR (GENEL)

61.000 – 65.000 TL

En düşük memur maaşı ~61.890 TL oldu

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

MÜHENDİS (YENİ BAŞLAYAN - KAMU)

84.000 – 93.000 TL

2026 zamları sonrası ciddi artış var

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

ÖĞRETMEN

63.000 – 73.000 TL

Zam sonrası maaşlar yükseldi

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

POLİS

80.000+ TL

Yeni başlayan maaşları ciddi arttı

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

SİBER GÜVENLİK UZMANI

60.000 – 140.000 TL

Şirketlerin "dijital koruması" olarak görülüyor

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

DOKTOR (UZMAN)

100.000 – 150.000+ TL

En yüksek maaşlı mesleklerden biri

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

PİLOT

120.000 – 350.000 TL

-Havacılıkta maaşlar yeniden zirvede

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

VERİ ANALİSTİ / VERİ BİLİMCİ

50.000 – 130.000 TL

-Büyük veri çağında en kritik mesleklerden biri

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

YAPAY ZEKA UZMANI

70.000 – 150.000 TL

2026'nın en hızlı yükselen mesleği

Şirketler AI yatırımlarını artırıyor

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

YAZILIM GELİŞTİRİCİ

45.000 – 120.000 TL

Full-stack ve mobil geliştiricilere talep patladı

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

Yapay zekadan veri bilimine, siber güvenlikten yeşil enerjiye kadar birçok alan yükselişe geçti. İş gücü piyasasında dengeler değişirken, bazı meslekler diğerlerine fark atıyor. Peki hangi işler "paraya para demeyecek" seviyeye ulaşıyor? İşte geleceğin meslekleri...

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

30. BİLGİ GÜVENLİĞİ ANALİSTLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

Medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

29. BİLGİSAYAR KULLANICI DESTEK UZMANLARI

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

Medyan yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksek okulu

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

28. LİSANSLI PRATİSYEN VE LİSANSLI MESLEK HEMŞİRELERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

Medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

27. DİĞER TÜM BİLGİSAYARLI (UZMANLIK) MESLEKLER

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

Medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

26. TESİSATÇILAR, BORU TESİSATÇILARI VE BUHAR TESİSATÇILARI

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

Medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

25. MARANGOZLAR

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100

Medyan yıllık kazanç: 48,330 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

24. HEKİM ASİSTANLARI

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000

Medyan yıllık kazanç: 112,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

23. ELEKTRİKÇİLER

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100

Medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

Bu meslekler 2026’da altın değerinde olacaklar: Yapay zeka açıkladı! İşte merak edilen o liste...

22. DİĞER TÜM HİZMET SATIŞ TEMSİLCİLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400

Medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri