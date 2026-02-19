Trend Galeri Trend Yaşam Bu meslekler paraya para demeyecek! İşte geleceğin meslekleri: En yüksek maaşı onlar kazanacak!

Milyonların merak ettiği geleceğin meslekler listesi dikkat çekti. En çok kazandıracak meslekler tablosu güncellendi. Adını bile duymadığınız yeni iş kolları listenin zirvesine yerleşti. Peki en çok kazandıran meslekler hangileri olacak? İşte paraya para demeyecek o meslekler!

Giriş Tarihi: 19.02.2026 10:05 Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 10:10
'Gelecekte ne iş yapmalıyım?' sorusunu soran gençler için merak edilen meslekler listesi belli oldu. İstihdam projeksiyonu ve maaş verileri kullanılarak, dünyada 2028 yılına kadar sağlıklı istihdam artışının sonucu olarak öne çıkabilecek 30 meslek grubu belli oldu. İşte geleceğin meslekleri!

30. BİLGİ GÜVENLİĞİ ANALİSTLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

Medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

29. BİLGİSAYAR KULLANICI DESTEK UZMANLARI

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

Medyan yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksek okulu

28. LİSANSLI PRATİSYEN VE LİSANSLI MESLEK HEMŞİRELERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

Medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

27. DİĞER TÜM BİLGİSAYARLI (UZMANLIK) MESLEKLER

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

Medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

26. TESİSATÇILAR, BORU TESİSATÇILARI VE BUHAR TESİSATÇILARI

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

Medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

25. MARANGOZLAR

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100

Medyan yıllık kazanç: 48,330 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

24. HEKİM ASİSTANLARI

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000

Medyan yıllık kazanç: 112,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

23. ELEKTRİKÇİLER

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100

Medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

22. DİĞER TÜM HİZMET SATIŞ TEMSİLCİLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400

Medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

21. İNŞAAT YÖNETİCİLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200

Medyan yıllık kazanç: 95,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

20. AĞIR VE ÇEKİCİ-RÖMORK KAMYON SÜRÜCÜLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700

Medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika

19. İNŞAATIN VE MADEN ÇIKARMA İŞÇİLERİNİN BİRİNCİ BASAMAK AMİRLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100

Medyan yıllık kazanç: 66,210 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise

18. SİSTEM YAZILIM GELİŞTİRİCİLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600

Medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

17. FİZİKSEL TERAPİSTLER

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200

Medyan yıllık kazanç: 89,440 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

16. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ANALİSTLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000

Medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

15. DİĞER TÜM İŞ OPERASYONLARI UZMANLARI

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300

Medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

14. ORTAÖĞRETİM SONRASI SAĞLIK UZMANLIKLARI ÖĞRETMENLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100

Medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

13. HEMŞİRE PRATİSYENLERİ

2026 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300

Medyan yıllık kazanç: 109,820 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

12. AVUKATLAR

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100

Medyan yıllık kazanç: 122,960 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

11. MUHASEBECİLER VE DENETÇİLER

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700

Medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

10. BİLGİSAYAR VE BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİCİLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800

Medyan yıllık kazanç: 146,360 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

9. DİĞER TÜM HEKİMLER VE CERRAHLAR

2026 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700

Medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

8. TIP VE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİCİLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600

Medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

7. DİĞER TÜM YÖNETİCİLER

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630

Medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi