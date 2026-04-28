Bu Meslekler Tarih Oluyor! Uzmanlar Uyardı: İşsiz Kalmamak İçin Bunları Yapın

Bu Meslekler Tarih Oluyor! Uzmanlar Uyardı: İşsiz Kalmamak İçin Bunları Yapın

Çalıştığınız meslek birkaç yıl içinde tamamen ortadan kalkabilir mi? Yapay zeka ve otomasyon hangi işleri sessizce devralıyor, hangileri hızla geçerliliğini yitiriyor? Küresel raporlar, milyonlarca kişinin kariyerini doğrudan etkileyecek büyük dönüşüme işaret ediyor. Peki bu değişimden kimler etkilenecek, hangi meslekler risk altında? Uzmanlar işsiz kalmamak için şimdiden ne yapılması gerektiğini açıkladı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.04.2026 13:07 Güncelleme Tarihi: 28.04.2026 13:13
Dünya Ekonomik Forumu'nun "2025 Geleceğin İşleri Raporu'nda" öngördüğüne göre, yaklaşık 92 milyon iş (toplam istihdamın yaklaşık %8'i) 2030 yılında tamamen ortadan kalkacağını ve iş dünyasında köklü bir dönüşüm yaşanacağını ortaya koydu.

KÜRESEL İŞ GÜCÜNDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Dünya genelinde yapılan analizlere göre, önümüzdeki yıllarda milyonlarca iş tamamen ortadan kalkacak. Bu değişimin temelinde ise yapay zeka, otomasyon ve dijitalleşmenin hız kazanması yer alıyor. Özellikle rutin ve tekrarlayan görevlerin makineler tarafından üstlenilmesi, iş gücü yapısını kökten değiştiriyor.

McKinsey Global Institute'un düşünce kuruluşu da karamsar bir tablo çiziyor: Yapay zeka ve otomasyonun etkisi, önümüzdeki beş yıl içinde milyonlarca çalışanın işini kaybetmesine ve kariyer yolunu değiştirmesine yol açabilir.

YENİ MESLEKLER DOĞARKEN ESKİLER SİLİNİYOR

Öte yandan aynı süreçte milyonlarca yeni iş alanının ortaya çıkması bekleniyor. Değişen ekonomik dengeler, temiz enerji yatırımları ve teknolojik ilerlemeler, farklı becerilere sahip çalışanlara olan ihtiyacı artırıyor.

EN FAZLA RİSK ALTINDAKİ MESLEKLER

Araştırmalara göre, doğası gereği tekrar eden ve kolay otomasyona uygun işler öncelikli olarak risk altında bulunuyor. Veri işleme, idari destek ve manuel üretim süreçlerine dayalı birçok meslek, bu dönüşümden doğrudan etkileniyor.

İşte o meslekler...

2030'A KADAR GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETMESİ BEKLENEN MESLEKLER

1- Posta hizmeti memurları
2- Banka veznedarları ve ilgili memurlar
3- Veri giriş memurları
4- Perakende kasiyerleri ve bilet görevlileri
5- İdari asistanlar ve yönetici sekreterler

6- Matbaa ve ilgili mesleklerde çalışanlar
7- Muhasebe, defter tutma ve bordro memurları
8- Malzeme kayıt ve stok tutma memurları
9- Ulaşım görevlileri ve kondüktörler
10- Kapıdan kapıya satış yapanlar, gazete ve sokak satıcıları ve ilgili çalışanlar

11- Grafik tasarımcılar
12- Hasar tespit uzmanları, eksperler ve araştırmacılar
13- Hukuk görevlileri
14- Hukuk sekreterleri
15- Tele pazarlamacılar
16- Temel BT destek görevleri

17- Montaj hattı işçileri
18- Makine operatörleri
19- Depo işçileri için ürün toplama ve elleçleme işlemleri
20- Sigorta eksperleri
21- Seyahat acenteleri

GELECEĞE UYUM SAĞLAMAK KRİTİK

Uzmanlara göre bu dönüşüm sürecinde ayakta kalmanın yolu, yeni beceriler kazanmak ve değişen iş dünyasına uyum sağlamak olacak. Özellikle teknolojiyle entegre yetkinlikler, geleceğin mesleklerinde belirleyici rol oynayacak.

UZMANLARA GÖRE 3 KRİTİK ADIM

Uzmanlara göre 2030 yılında kariyeri geleceğe taşımak için;

Talep Gören Becerilere Odaklanma
İş dünyasında öne çıkmak isteyenlerin, piyasanın yönünü doğru analiz etmesi gerekiyor. Uluslararası raporlara göre yapay zeka okuryazarlığı, veri analizi, dijital pazarlama, kullanıcı deneyimi ve problem çözme gibi beceriler önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacak.

Aktarılabilir Yetkinlikleri Ön Plana Çıkarmak
Kariyer planlamasında yalnızca unvanlar değil, farklı alanlarda kullanılabilecek beceriler belirleyici oluyor. Süreç yönetimi, ekipler arası iş birliği ve dijital beceriler gibi yetkinliklerin öne çıkarılması, iş fırsatlarını artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Gelir Kaynaklarını Çeşitlendirme
Uzmanlar, tek bir işe bağlı kalmanın risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Ek gelir kaynakları, serbest çalışma imkânları veya küçük ölçekli girişimler, ekonomik belirsizliklere karşı daha güçlü bir kariyer yapısı oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
