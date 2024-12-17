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Bu restoran aynı yağı 100 yıldır kullanıyor! Yanlışlıkla keşfettiler: “Lezzeti buradan geliyor”

Yediğimiz bazı lezzetler hepimiz için unutulmaz oluyor. Ancak bu yiyecekleri bulmak her zaman kolay olmuyor. Amerika'da hizmet veren bir restoran ise hamburgerlerinin lezzetinin 100 yıldır değiştirmedikleri yağdan geldiğine inanıyorlar.

Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:27
Bu restoran aynı yağı 100 yıldır kullanıyor! Yanlışlıkla keşfettiler: Lezzeti buradan geliyor

100 yıldan fazla süredir köftelerini aynı yağda kızartan ve bunun lezzetli hamburgerlerinin sırrı olduğunu iddia eden bir lokanta bulunuyor.

Bu restoran aynı yağı 100 yıldır kullanıyor! Yanlışlıkla keşfettiler: Lezzeti buradan geliyor

Elmer "Doc" Dyer, 1912 yılında Memphis'te, köfteleri karşı konulamaz hale getirmek için gizli baharat karışımına güvenerek, şimdilerde ünlü olan burger dükkanını kurdu.

Bu restoran aynı yağı 100 yıldır kullanıyor! Yanlışlıkla keşfettiler: Lezzeti buradan geliyor

Ve ilginç olan, bu gerçekten işe yaradı ve insanlar Dyers'ın burgerlerini çok sevdiler, ancak bir gün aşçılardan biri tavadaki yağı değiştirmeyi unuttuğunda burgerlerin daha da güzel hale geldiğini keşfettiler.

Bu restoran aynı yağı 100 yıldır kullanıyor! Yanlışlıkla keşfettiler: Lezzeti buradan geliyor

Restoranın şu anki sahibi Kendall Robertson, ertesi gün birinin içeri girdiğini, bir burger yediğini ve "Hayatımda yediğim en iyi burger bu" dediğini iddia ediyor.

Bu restoran aynı yağı 100 yıldır kullanıyor! Yanlışlıkla keşfettiler: Lezzeti buradan geliyor

O yağ dolu tava ise o zamandan beri hiç değiştirilmedi, bu yüzden tüm burgerler hala restoranı bir asırdan fazla önce ünlü yapan orijinal yağda pişiriliyor.

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