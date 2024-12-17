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Bu restoran aynı yağı 100 yıldır kullanıyor! Yanlışlıkla keşfettiler: “Lezzeti buradan geliyor”
Bu restoran aynı yağı 100 yıldır kullanıyor! Yanlışlıkla keşfettiler: “Lezzeti buradan geliyor”
Yediğimiz bazı lezzetler hepimiz için unutulmaz oluyor. Ancak bu yiyecekleri bulmak her zaman kolay olmuyor. Amerika'da hizmet veren bir restoran ise hamburgerlerinin lezzetinin 100 yıldır değiştirmedikleri yağdan geldiğine inanıyorlar.
Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:27