Bu şehirde 80 yaşındakine 'Genç' diyorlar! Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirleri listesi yayınlandı

TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'de bazı illerde ortalama yaşam süresi 80 yılı aştı. Sağlık, çevre ve yaşam kalitesiyle öne çıkan o şehirler herkesi şaşırttı. İşte Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirleri listesi...

Giriş Tarihi: 29.12.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 08:59
TÜİK'in son verileri dikkat çekti: Türkiye'de bazı iller ortalamanın üzerinde yaşam süresiyle öne çıkıyor. Sağlık, çevre ve yaşam koşulları bu şehirleri zirveye taşıdı. İşte Türkiye'nin en uzun yaşayan illeri listesi

ADANA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,3

ADIYAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,7

AFYONKARAHİSAR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,3

AĞRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1

Ortalama: 76,8

AMASYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 79,0

ANKARA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5

Ortalama: 79,3

ANTALYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3

Ortalama: 79,7

ARTVİN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3

Ortalama: 79,7

AYDIN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

BALIKESİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

BİLECİK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

BİNGÖL

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5

Ortalama: 79,2

BİTLİS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,8

BOLU

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0

Ortalama: 79,5

BURDUR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0

Ortalama: 79,1

BURSA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,2

ÇANAKKALE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,7

ÇANKIRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2

Ortalama: 77,8

ÇORUM

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 78,8

DENİZLİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7

Ortalama: 78,5

DİYARBAKIR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,5

EDİRNE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,9

ELAZIĞ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,11

Ortalama: 78,7

ERZİNCAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,6

ERZURUM

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4

Ortalama: 77,6