Trend Galeri Trend Yaşam Bu şehirde 80 yaşındakine 'Genç' diyorlar! Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirleri listesi yayınlandı

Bu şehirde 80 yaşındakine 'Genç' diyorlar! Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirleri listesi yayınlandı

TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'de bazı illerde ortalama yaşam süresi 80 yılı aştı. Sağlık, çevre ve yaşam kalitesiyle öne çıkan o şehirler herkesi şaşırttı. İşte Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirleri listesi...

Giriş Tarihi: 29.12.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 08:59