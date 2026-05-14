Bu uçaktaki 239 kişi bir anda sırra kadem bastı! 11 yıldır çözülemiyor: MH370’in gizemi yeniden gündemde

2014 yılında ortadan kaybolan Malaysia Airlines'a ait MH370 sefer sayılı uçak, aradan geçen yıllara rağmen hâlâ dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri olarak görülüyor. 239 kişiyle havalanan dev yolcu uçağı, hiçbir imdat çağrısı vermeden radar ekranlarından silindi ve geride sayısız soru işareti bıraktı. Milyonlarca dolarlık araştırmalar, okyanusun derinliklerinde yapılan aramalar ve bulunan enkaz parçalarına rağmen uçağın tam olarak nerede olduğu hâlâ bilinmiyor. Peki bu uçağa ne oldu? İşte detaylar...