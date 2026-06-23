Trend Galeri Trend Yaşam Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Zaman kavramını bile ulusal kimliğinin bir parçası haline getiren nadir ülkelerden biri olan Nepal, sıra dışı saat dilimi ve farklı takvim sistemleriyle dünyanın geri kalanından yalnızca coğrafi olarak değil kültürel anlamda da ayrışıyor.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 11:12