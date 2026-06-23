Trend Galeri Trend Yaşam Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Zaman kavramını bile ulusal kimliğinin bir parçası haline getiren nadir ülkelerden biri olan Nepal, sıra dışı saat dilimi ve farklı takvim sistemleriyle dünyanın geri kalanından yalnızca coğrafi olarak değil kültürel anlamda da ayrışıyor.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 11:12
Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Nepal denildiğinde birçok kişinin aklına Himalayalar veya dağlar geliyor. Ancak, Nepal üzerine yazılan kaynaklar genellikle tek bir noktaya odaklanıyor: Nepal'in zamanı bile "standart" yaşamıyor oluşu.

Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Örneğin, New York'da saat 20.40 iken Katmandu'da ertesi gün sabah 06.25. Yani dünya uyurken Nepal yeni güne çoktan geçmiş oluyor.

Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Ancak mesele yalnızca saat farkı değil; ülke, zamanın kendisini bile biraz "kendine göre" ayarlamış durumda.

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Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Yani dünyanın geri kalanıyla aynı anda değil, adeta kendi zaman akışında ilerleyen bir başkent olmasıyla ilgi çekiyor.

Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Bu farkın nedeni yalnızca teknik bir saat ayarı değil, Nepal'in resmi saat dilimi UTC+5:45. Bu, dünyada çok az örneği olan 45 dakikalık ara farklardan biri.

Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Ülke, 1986 yılında Hindistan saatinden ayrılarak kendi zaman çizelgesini belirledi ve bunu 15 dakikalık "ulusal fark" ile tescilledi. Bakıldığında küçük görünen bu detay, Nepalliler için büyük bir bağımsızlık sembolü olarak öne çıkıyor.

Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

SAATTEN TAKVİME ALTERNATİF BİR ZAMAN SİSTEMİ

Nepal'de zaman yalnızca saatle ölçülmüyor. Ülkede Gregoryen takvimin yanında, Hindu esaslı Bikram Sambat takvimi de resmi olarak kullanılıyor.

Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Bu takvime göre yıl şu anda 2083. Yeni yıl çoğunlukla nisan ortasında başlıyor ve ayların uzunluğu sabit değil, hatta bazıları 32 güne kadar çıkabiliyor.

Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Bunun yanı sıra Newar halkının kendi takvimi de bulunuyor. O sistemde ise yıl 1146. Yani ülkede aynı anda birden fazla "resmi gerçeklik" çalışıyor.

Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Nepal, uluslararası işlemlerde Gregoryen takvimi kullanıyor olsa da yerel yönetim ve günlük yaşamda geleneksel sistemler güçlü şekilde varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Kutmandu'da günlük hayat ise bu zaman sistemini oldukça ironik bir şekilde yansıtıyor. Trafik, pazarlar ve dini törenler arasında zamanın akışı Batı standartlarına göre oldukça esnek görünüyor.

Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Hatta Nepal Standart Saati için halk arasında yapılan bir şaka mevcut: "Zaten herkes biraz geç kalır, bu yüzden 15 dakika fark koydular."

Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Katmandu'daki Hanuman Dhoka Saray Kompleksi bir zamanlar güneş ışığı ve su kaplarıyla saat hesaplamasının yapıldığı bir merkezdi.

Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Bazı havuzlar betonla kapatılmış, bazıları da yosun tutmuş durumda olduğundan bugün bu eski su saatinin yeri tam olarak bilinmiyor.

Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Zamanı ölçen sistemler değişmiş olsa da Nepal'de asıl mesela hala zamanı nasıl ölçtüğünden çok kimin tanımladığı.

Bu ülkede her şey 15 dakika geriden geliyor! Zamanı bile kendilerine göre yaşıyorlar…

Dünyada dikdörtgen olmayan tek ulusal bayrak da Nepal'e ait. İki üçgenden oluşan bu tasarım, Himalayalar'ı ve hem güneş hem ay sembollerini temsil ediyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör