Bu ülkelerde tek kimlikle iki kıtada yaşanıyor! Meğer sadece Türkiye değilmiş...

1. Fiziksel ve Doğal Birleşme: Türkiye, Asya ve Avrupa'yı sadece "sınırlarında barındıran" değil, onları fiziksel olarak, köprülerle ve tüp geçitlerle birbirine bağlayan, İstanbul ve Çanakkale gibi iki eşsiz boğazla ayıran tek ülke.

Diğer ülkelerde kıta geçişleri genellikle dağlar veya nehirlerleyken, Türkiye'de bu geçiş, kıtalararası ticaretin ve yaşamın tam kalbinde gerçekleşiyor.

