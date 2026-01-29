Bu uygulama indirme rekoru kırıyor! "Öldünüz mü?" mesajıyla geliyor! Korkunç ama...
Telefonunuza gelen tek bir bildirim hayatınızı kurtarabilir mi, yoksa bu modern dünyanın en korkunç gerçeği mi? Çin'de milyonlarca insan her sabah ekranlarında bu tüyler ürpertici soruyu görüyor: "Öldün mü?" Genç yaşlı demeden herkesin telefonuna girmeye başlayan bu uygulama, sosyal medyada infial yaratırken indirme rekorları kırıyor. Peki neden? İşte şoke eden o gerçek...
Giriş Tarihi: 29.01.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:08