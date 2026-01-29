Trend Galeri Trend Yaşam Bu uygulama indirme rekoru kırıyor! "Öldünüz mü?" mesajıyla geliyor! Korkunç ama...

Telefonunuza gelen tek bir bildirim hayatınızı kurtarabilir mi, yoksa bu modern dünyanın en korkunç gerçeği mi? Çin'de milyonlarca insan her sabah ekranlarında bu tüyler ürpertici soruyu görüyor: "Öldün mü?" Genç yaşlı demeden herkesin telefonuna girmeye başlayan bu uygulama, sosyal medyada infial yaratırken indirme rekorları kırıyor. Peki neden? İşte şoke eden o gerçek...

Giriş Tarihi: 29.01.2026 10:55 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:08
Kimsenin konuşmaya cesaret edemediği o büyük korku, artık cebinizdeki bir tuşa bağlı. Peki, bir yazılımın sizin hayatta olup olmadığınızı denetlemesine neden ihtiyaç duyuyoruz? İşte tek başına yaşayanların tüylerini diken diken eden o uygulamanın perde arkası...

Modern dünyanın getirdiği bireyselleşme ve metropol hayatı, milyonlarca insanı "tek başına yaşamaya" itiyor. Çin'de son günlerde viral olan "Sileme" (İngilizce karşılığıyla "Are you dead?") adlı uygulama, bu yalnızlık trendinin ne kadar ürkütücü boyutlara ulaşabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Özellikle yalnız yaşayan gençlerin ve yaşlıların güvenliğini hedefleyen uygulama, kullanıcılarından her gün "hayatta olduklarına" dair bir onay bekliyor.

MODERN YALNIZLIĞIN DİJİTAL BEKÇİSİ

1995 sonrası doğan (Z kuşağı) üç genç girişimci tarafından geliştirilen uygulama, oldukça basit ama bir o kadar da düşündürücü bir mantıkla çalışıyor: Kullanıcı, belirlediği süre boyunca uygulamaya girip "iyiyim" demezse, önceden tanımlanan acil durum kişisine otomatik bir uyarı gidiyor.

Uygulamanın adı her ne kadar sert bir dille "Öldün mü?" diye sorsa da, arkasındaki motivasyon, yalnız ölümlerin fark edilmeme riskini azaltmak.

TEK BAŞINA YAŞAM: BİR ÖZGÜRLÜK MÜ YOKSA GÜVENLİK RİSKİ Mİ?

Çin medyasında yer alan verilere göre, ülkede tek kişilik hane sayısı 200 milyona yaklaşmış durumda. Bu, toplam hane halkının %30'undan fazlasına tekabül ediyor.

Ancak bu durum sadece bir istatistik değil; aynı zamanda sosyal bağların zayıflaması ve bireyin toplumdan izole olması gibi ciddi sorunları da beraberinde getiriyor.

Yalnız yaşam, ilk bakışta "bağımsızlık" gibi pazarlansa da, acil sağlık durumlarında yardım çağıracak birinin olmaması veya psikolojik yıpranma gibi karanlık taraflara sahip.

Uygulamanın bu kadar hızlı yayılması, aslında tek başına yaşayan milyonlarca insanın içten içe duyduğu "Başıma bir şey gelirse kimin haberi olur?" korkusunun somut bir kanıtı niteliğinde.

İSİM TARTIŞMASI

Uygulamanın orijinal ismi olan "Sileme", bazı çevreler tarafından "uğursuz" veya "kaba" bulunsa da, sosyal medya kullanıcılarının birçoğu bu dürüst yaklaşımı destekliyor.

Yine de şirket, küresel pazara açılabilmek adına ismini "Demumu" olarak değiştirme kararı aldı.

Artan maliyetler ve sunucu yükü nedeniyle sembolik bir ücretle (yaklaşık 1.15 dolar) abonelik sistemine geçen uygulama, uygulama marketlerinin en çok indirilenler listesinde hızla zirveye tırmandı.

SOSYAL BAĞLARIN YERİNİ UYGULAMALAR MI ALIYOR?

"Öldün mü?" uygulaması, modern insanın trajedisini de ortaya koyuyor. Eskiden komşuluk ilişkileri veya aile bağlarıyla sağlanan "birbirinden haber alma" mekanizması, artık yerini dijital bildirimlere ve algoritmalara bırakmış durumda.

Uzmanlar, bu tür teknolojik çözümlerin fiziksel güvenlik sağlasa da, yalnızlığın getirdiği ruhsal boşluğu doldurmaya yetmeyeceği konusunda hemfikir.