Bu uygulama indirme rekoru kırıyor! "Öldünüz mü?" mesajıyla geliyor! Korkunç ama...

Modern dünyanın getirdiği bireyselleşme ve metropol hayatı, milyonlarca insanı "tek başına yaşamaya" itiyor. Çin'de son günlerde viral olan "Sileme" (İngilizce karşılığıyla "Are you dead?") adlı uygulama, bu yalnızlık trendinin ne kadar ürkütücü boyutlara ulaşabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.