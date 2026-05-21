Bu yemekleri yemek cesaret ister! İşte Türkiye’nin hem garip hem de meşhur lezzetleri

Kimi kokusuyla şaşırtıyor, kimi görüntüsüyle cesaret istiyor... Türkiye'nin dört bir yanında yıllardır tüketilen bu sıra dışı lezzetler, damak tadına güvenenleri bile zorlayabiliyor. İşte yiyebilene "helal olsun" dedirten o meşhur tatlar…

Giriş Tarihi: 21.05.2026 20:24 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 20:27
Türk mutfağı sadece kebap ve baklavadan ibaret değil. Anadolu'nun farklı şehirlerinde nesilden nesile aktarılan öyle yemekler var ki, ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Kelle paçadan şırdana, mumbar dolmasından kokoreçe kadar bazı lezzetler kimileri için vazgeçilmez olurken kimileri için tam bir cesaret sınavına dönüşüyor. İşte hem görüntüsü hem tadıyla herkesin deneyemediği Türkiye'nin en iddialı yöresel lezzetleri…

Şırdan Dolması (Adana)

Görüntüsüyle sosyal medyanın en çok konuştuğu lezzetlerin başında gelir. Koyunun dört midesinden biri olan şırdanın içi; baharatlı pirinç, kıyma ve kuşüzümüyle doldurulur.

Mumbar Dolması

Koyun veya ineğin kalın bağırsaklarının temizlenip iç harçla doldurulmasıyla yapılır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu mutfağının baş tacıdır.

Kelle Paça Çorbası

Bir şifa deposu mu yoksa bir korku filmi sahnesi mi? Kuzunun kellesi ve ayaklarından yapılan bu çorba, özellikle sarımsak, sirke ve acıyla birleşince efsaneleşir.

Koç Yumurtası (Billur)

Sakatat kültürünün en uç noktalarından biridir. Genellikle ızgara veya sote yapılarak servis edilir.

Çürük Peynir (Divle Obruk)

Fransızların küflü peynirleri varsa, bizim de Karaman'ın meşhur Divle Obruk peynirimiz var. Mağaralarda bekletilerek dışı kırmızımsı bir küfle kaplanan bu peynir, keskin kokusuyla bilinir.

Beyin Salatası

Genellikle haşlanmış kuzu beyninin üzerine zeytinyağı, limon ve maydanoz eklenerek soğuk servis edilir.

İŞTE TÜRKİYE'NİN İL İL MEŞHUR LEZZET DURAKLARI

Türkiye'nin dört bir yanında birbirinden eşsiz lezzetler sofraları süslüyor. Peki hangi şehir hangi yemeğiyle ünlü? İşte il il Türkiye'nin en meşhur tatları…

İstanbul — Islak hamburger

Edirne — Tava ciğeri

Kırklareli — Hardaliye

Tekirdağ — Tekirdağ köftesi

Kocaeli — Pişmaniye

Sakarya — Islama köfte

Bursa — İskender kebap

Balıkesir — Höşmerim

Çanakkale — Peynir helvası

Yalova — Yalova sütlüsü

İzmir — Boyoz

Aydın — Çöp şiş

Muğla — Çökertme kebabı

Denizli — Denizli kebabı

Manisa — Manisa kebabı

Uşak — Tarhana çorbası

Kütahya — Cimcik

Afyonkarahisar — Sucuk

Adana — Adana kebap