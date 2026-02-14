Bu yıl Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL? 2026 İzmir, Ankara, İstanbul pide fiyatları belli oldu!

Tüm İslam alemini bu bereketli ayın huzuru ve mutluluğu sararken, evlerde sahur ve iftar için hazırlık telaşı da şimdiden başladı. Bu kapsamda, bu yılki Ramazan pidesi fiyatı araştırmalara konu oldu. İşte, 2026 İzmir, Ankara, İstanbul pide fiyatları.