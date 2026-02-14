Trend Galeri Trend Yaşam Bu yıl Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL? 2026 İzmir, Ankara, İstanbul pide fiyatları belli oldu!

Bu yıl Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL? 2026 İzmir, Ankara, İstanbul pide fiyatları belli oldu!

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlıyor. Evlerde Ramazan hazırlıkları başlarken, oruç ibadetini eda edeceğimiz bu kıymetli ayın en büyük temsilcilerinden olan Ramazan pidesi fiyatları da gündem konusu oldu.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 14:12 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 14:15
Bu yıl Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL? 2026 İzmir, Ankara, İstanbul pide fiyatları belli oldu!

Tüm İslam alemini bu bereketli ayın huzuru ve mutluluğu sararken, evlerde sahur ve iftar için hazırlık telaşı da şimdiden başladı. Bu kapsamda, bu yılki Ramazan pidesi fiyatı araştırmalara konu oldu. İşte, 2026 İzmir, Ankara, İstanbul pide fiyatları.

Bu yıl Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL? 2026 İzmir, Ankara, İstanbul pide fiyatları belli oldu!

BU YIL RAMAZAN PİDESİ FİYATI NE KADAR OLDU?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı "Bu sene 19 Şubat'ta başlayacak olan ramazan ayında ramazan pidesi fiyatı geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilogramı 100 lira olarak satışa sunulacak" dedi.

Bu yıl Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL? belli oldu!

2026 İZMİR, ANKARA, İSTANBUL PİDE FİYATLARI

Buna göre; İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde 250 gram pide 25 liradan satışa sunulacak.

Bu yıl Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL? 2026 İzmir, Ankara, İstanbul pide fiyatları belli oldu!

350 gram ise 35 TL olacak.