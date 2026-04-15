Bugün (15 Nisan Çarşamba) hangi maçlar var, saat kaçta, nerede yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi heyecanı!

Avrupa'nın kulüpleri yarı final için sahaya çıkarken, futbolseverler "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bugünün maç programı, futbolseverlere unutulmaz bir akşam vaat ederken, heyecan dolu karşılaşmalar ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmalarında Avrupa futbolunun devleri kozlarını paylaşacak.

Giriş Tarihi: 15.04.2026 09:21
Futbol tutkunları için heyecan dolu bir akşam daha başlıyor. 15 Nisan 2026 maç programı, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadeleleriyle dikkat çekerken, aynı gün Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak kritik karşılaşma da gündemde yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselecek takımların belli olacağı bu kritik gecede, futbol dünyasının gözü Bayern Münih - Real Madrid ve Arsenal - Sporting Lizbon maçlarında olacak. Aynı saatlerde Suudi Arabistan'da oynanacak mücadele ise farklı bir heyecan sunacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

  • 22:00 Bayern Münih – Real Madrid (tabii spor)

  • 22:00 Arsenal – Sporting Lizbon (tabii spor)
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİGİ'NDE KRİTİK RANDEVU

  • 21:00 Al-Nassr – Al-Ittifaq (S Sport Plus)