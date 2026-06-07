Trend Galeri Trend Yaşam Bugün altın fiyatları ne kadar? 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları...

Bugün altın fiyatları ne kadar? 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları, 7 Haziran 2026 Pazar günü yatırımcıların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Yeni haftaya hazırlanan piyasa takipçileri, gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altındaki güncel seviyeleri araştırırken, döviz kurlarındaki son gelişmeleri de yakından izliyor.

Giriş Tarihi: 07.06.2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 12:39
Bugün altın fiyatları ne kadar? 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları, 7 Haziran 2026 Pazar günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik beklentiler değerli metal fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte fiziki altına olan talep de canlılığını koruyor. Bu nedenle güncel altın fiyatları gün boyunca yoğun ilgi görüyor.

Bugün altın fiyatları ne kadar? 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.540,00
SATIŞ: 10.648,00

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Bugün altın fiyatları ne kadar? 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.408,30
SATIŞ: 6.409,16

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Bugün altın fiyatları ne kadar? 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 42.971,00
SATIŞ: 43.638,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün altın fiyatları ne kadar? 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları...

TAM ALTIN

ALIŞ: 42.051,00
SATIŞ: 42.051,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün altın fiyatları ne kadar? 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları...

ATA ALTIN

ALIŞ: 43.099,00
SATIŞ: 43.496,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün altın fiyatları ne kadar? 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları...

YARIM ALTIN

ALIŞ: 21.093,00
SATIŞ: 21.289,00

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör