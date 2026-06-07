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Bugün altın fiyatları ne kadar? 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları...
Bugün altın fiyatları ne kadar? 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları...
Altın fiyatları, 7 Haziran 2026 Pazar günü yatırımcıların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Yeni haftaya hazırlanan piyasa takipçileri, gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altındaki güncel seviyeleri araştırırken, döviz kurlarındaki son gelişmeleri de yakından izliyor.
Giriş Tarihi: 07.06.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 12:39