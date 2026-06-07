Bugün altın fiyatları ne kadar? 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları, 7 Haziran 2026 Pazar günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik beklentiler değerli metal fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte fiziki altına olan talep de canlılığını koruyor. Bu nedenle güncel altın fiyatları gün boyunca yoğun ilgi görüyor.