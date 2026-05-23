Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 23 Mayıs 2026 Cumartesi Altın Fiyat Listesi Açıklandı!

Trend Galeri Trend Yaşam

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Fiyatların düşüş gösterdiği bugünlerde mercek altına alınan gram, çeyrek ve tam cinsinden değerler ön plana çıkıyor. Özellikle düğün sezonu ile birlikte fiziki altına olan talep artış gösteriyor. Peki 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü ile altın ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 23.05.2026 06:25 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 11:39
23 Mayıs 2026 güncel altın alış satış listesi, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatları gün içerisinde de değişiklik gösterebiliyor. Ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketler ise bu değişiminin en büyük etkenleri olarak dikkat çekiyor.

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Gram Altın 6.630,00 6.630,84 -0,42%
ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Çeyrek Altın 10.785,00 10.887,00 -0,23%
TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Tam Altın 43.008,00 43.396,00 -0,23%
CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Cumhuriyet Altını 44.038,00 44.704,00 0,43%
ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Ata Altın 44.132,00 44.528,00 -0,23%
22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
22 Ayar Bilezik 6.019,07 6.306,86 -0,23%
ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Ons Altın 4.508,81 4.509,38 -0,74%
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör