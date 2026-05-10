Trend Galeri Trend Yaşam GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYAT TABLOSU II Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram altın, Cumhuriyet altını...

GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYAT TABLOSU II Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram altın, Cumhuriyet altını...

Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar 10 Mayıs 2026 Pazar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftaya düşük bir başlangıç yapan sarı metalde tüm hafta boyunca dalgalanmalar yaşandı. Şimdi ise gözler haftanın son gününde altının ne kadar olduğuna çevrildi. İşte, canlı kur fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.05.2026 12:12
GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYAT TABLOSU II Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram altın, Cumhuriyet altını...

Altın fiyatları alış satış grafiğindeki son durum, yatırımı olan veya yatırım yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altına olan yoğun ilgi artmış durumda. 10 Mayıs 2026 Pazar canlı ve anlık altın fiyatları tablosuna dair bilgiler paylaşıldı.

GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYAT TABLOSU II Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram altın, Cumhuriyet altını...

GRAM ALTIN 10 MAYIS 2026 PAZAR FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
GRAM ALTIN 6.874,79 6.875,62 %0,87
GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYAT TABLOSU II Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram altın, Cumhuriyet altını...

CUMHURİYET ALTINI 10 MAYIS 2026 PAZAR FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
CUMHURİYET ALTINI 45.358,00 46.042,00 -0,43%
GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYAT TABLOSU II Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram altın, Cumhuriyet altını...

ONS ALTIN 10 MAYIS 2026 PAZAR FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
ONS ALTIN 4.714,76 4.715,33 0,64%
GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYAT TABLOSU II Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram altın, Cumhuriyet altını...

BEŞLİ ALTIN 10 MAYIS 2026 PAZAR FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
BEŞLİ ALTIN 221.658,31 226.012,84 -0,92%
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör