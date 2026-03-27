Bugün ATV, Kanal D, TV8, TRT1, Star TV, Show TV’de ne var, saat kaçta? 27 Mart Cuma TV yayın akışı!

Televizyon izleyicileri bugünkü TV yayın akışını merakla araştırıyor. Birbirinden farklı formatların yer aldığı kanallar ve kanalların yapımları izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. 27 Mart TV yayın akışı ile seyirciler ekran başına geçmeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 27.03.2026 15:52
27 Mart 2026 Cuma TV yayın akışı birbirinden farklı yapımlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. ATV, Kanal D, TV8, TRT1, Star TV, Show TV ile ekranlara gelmeye hazırlanan yapımlar izleyici ile buluşuyor. Ardından açıklanacak reyting sonuçları ile birbirinden iddialı yapımların rekabeti sonuçlanak.

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 İkizler Projesi
22.25 Teknede Dehşet
00.20 İkizler Projesi
02.20 Teknede Dehşet
04.00 Gözleri Karadeniz
KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program
07.00 İkizler Memo-Can
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
00.15 Uzak Şehir
03.00 Gelinim Mutfakta
05.00 Zalim İstanbul
TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 Ada Günlüğü
00.15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
05.30 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program
05.23 İstiklal Marşı
05.25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06.20 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.55 Benim Adım Melek
SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program
06.30 Sandık Kokusu
09.30 Siyah Kalp
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
00.15 Transit
01.45 Kızılcık Şerbeti
04.00 Yasak Aşk
05.00 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program
07.00 Sefirin Kızı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı
22.00 Tatlım Tatlım
23.45 Tatlım Tatlım
01.30 Erkenci Kuş
03.00 Sefirin Kızı
05.00 Aramızda Kalsın