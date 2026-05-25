Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 25 Mayıs 2026 Pazartesi idari izinde eczaneler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı tatili kapsamında 25 Mayıs için verilen idari izin kararı sonrası vatandaşlar eczanelerin çalışma durumunu araştırmaya başladı. 25 Mayıs 2026 Pazartesi gününe ilişkin yarın eczaneler açık mı, çalışıyor mu sorusu yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 24.05.2026 11:11 Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 06:05
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte kamu kurumlarında idari izin uygulaması başlarken, sağlık hizmetlerine ilişkin detaylar da gündeme geldi. Özellikle ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar "Yarın eczaneler açık mı?", "25 Mayıs Pazartesi günü eczaneler çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. Bu noktada gözler resmi çalışma düzeni ve nöbetçi eczane uygulamalarına çevrildi.

25 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler, kamu kurumlarından farklı olarak özel işletme statüsünde hizmet verdiği için idari izin günlerinden doğrudan etkilenmez.

Bu nedenle 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Türkiye genelindeki eczaneler normal mesai düzeninde açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar ilaç temini ve reçete işlemleri için gün içerisinde eczanelerden faydalanabilecek, nöbetçi eczaneler ise her zamanki gibi mesai saatleri dışında hizmet sunmayı sürdürecek.

AREFE GÜNÜ ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK?

2026 yılı Kurban Bayramı arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk gelmektedir. Resmi tatil uygulamasına göre arefe günü yarım gün olarak kabul edilir. Bu nedenle eczaneler öğle saatine kadar normal mesai düzeninde hizmet verirken öğleden sonra resmi tatil kapsamında bayram tatiline başlayacaktır.

26 Mayıs Salı (Arefe Günü): Eczaneler sabah açılış saatinden saat 13.00'e kadar hizmet vermeye devam edecektir.

Saat 13.00'ten sonra ise normal eczaneler kapanacak, sağlık hizmetleri yalnızca nöbetçi eczaneler aracılığıyla sürdürülecektir.

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek olan 4 günlük Kurban Bayramı süresince eczaneler resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.

Bayram günleri (27-28-29-30 Mayıs) ve 31 Mayıs Pazar günü boyunca yalnızca illerin eczacı odaları tarafından belirlenen Nöbetçi Eczaneler hizmet verecektir. Sağlık Bakanlığı ve Eczacılar Odası'nın internet siteleri ya da kapılardaki nöbet çizelgeleri üzerinden bölgenizdeki nöbetçi eczaneleri sorgulayabilirsiniz.